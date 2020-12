Costa quer “chegar ao Natal com a situação devidamente controlada”

O primeiro-ministro quer “chegar ao Natal com a situação devidamente controlada” e, por isso, defende que se deve “manter a pressão sobre a mola” até lá. À saída da reunião do Infarmed, António Costa não quis adiantar se admite algum alívio das regras no Natal, embora tenha deixado essa porta aberta.

Uma coisa é certa: as medidas restritivas que vão vigorar até ao Dia de Reis vão ser conhecidas sábado, e nessa altura o primeiro-ministro irá definir tudo o que se pode e não se pode fazer na quadra festiva. Isto para dar segurança e estabilidade ao quadro de medidas, que tem como base passos “exigentes” que envolvem Governo, Presidente da República e Assembleia da República, com um novo estado de emergência, disse António Costa.

O chefe do executivo congratulou-se com o facto de já se ter “dobrado o pico da segunda vaga”, estando agora o país a entrar “na fase descendente”. “Isto significa que as medidas adoptadas têm estado a dar resultados mas que é fundamental consolidar este processo”, afirmou.

“Foi consensual manter a pressão sobre a mola” para que os indicadores continuem a evoluir no sentido descendente, acrescentou: “Não podemos neste momento aliviar a situação, de forma a que esta dinâmica descendente prossiga. Para chegar ao Natal com a situação devidamente controlada”.

Costa disse ainda que em Janeiro e Fevereiro há “riscos acrescidos” de uma terceira vaga, mas nessa altura já estará em curso o processo de vacinação.

Partidos admitem algum alívio no Natal

Depois de terem ouvido os prognósticos dos epidemiologistas no Infarmed, os dirigentes dos partidos parlamentares rumaram a Belém, aonde foram ouvir do Presidente da República as linhas mestras da renovação do estado de emergência.

O primeiro foi João Cotrim Figueiredo, líder da Iniciativa Liberal, que distinguiu o Natal da passagem de ano. No Natal, o deputado defendeu que “deve ser dada uma oportunidade para as pessoas estarem juntas”, sustentando que é preciso “relaxar os horários do recolher obrigatório, da circulação entre concelhos”, com regras que a Direcção-Geral de Saúde venha a definir.

“Achamos importante, depois de um ano difícil, celebrar um Natal, que não será um Natal normal, mas o possível”, afirmou. Mas se concedeu que o Ano Novo “não tem o mesmo simbolismo”, ainda assim defendeu que “deve haver um relaxamento do horário da véspera”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O cenário de algum alívio no Natal foi também admitido por outros partidos. O PAN diz que na reunião foi possível aferir uma posição “tendencialmente positiva” às propostas para limitar o número de pessoas nestes convívios e que estes convívios aconteçam sempre entre as mesmas pessoas.

O deputado e líder do Chega, André Ventura, declarou mesmo que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, admite a possibilidade de haver “alguma de flexibilização” nas medidas de restrição em curso na quadra natalícia. “Existe a possibilidade de entre os períodos específicos de Natal e de Ano Novo haver alguma flexibilização das medidas de restrições que estão em curso. Ou na hora de recolher obrigatório, que poderá ser mais tarde, ou até na maior flexibilização da circulação entre concelhos”, revelou André Ventura aos jornalistas.

André Ventura revelou ainda que o Presidente da República se mostrou disponível para “mover influências” junto do Governo para que possa haver algum alívio na flexibilidade nas medidas em curso. Embora as regras sejam definidas pelo Governo, o deputado do Chega acrescentou que da parte do Presidente da República existe a garantia de que “procurará influenciar e mover influências junto do Governo para que durante este período possamos flexibilizar estas duas áreas”.