Princípios e pragmatismo

O que significa ter princípios, numa ordenação valorativa que os considera prioritários? É assumi-los como referência para o pensamento e para a ação. Definir hierarquias, fazer escolhas que os ligam, de forma consequente, com o agir.

Para o pragmatismo, há uma forma diferente de relacionar princípios, pensamento e ação: o valor dos princípios está na sua utilidade para a ação desejada. Os princípios são instrumentais face à ação, não a orientam.

Na vida, salvo raros casos de inteira coerência, somos, a maior parte de nós, exemplos de misturas entre o primado dos princípios e o primado da ação.

Aceitando esta evidência, não se pode, todavia, deixar de dizer que há domínios em que é importante aferir até que ponto a mistura nos dilui de tal forma que deixamos de ter capacidade de discernimento. De facto, uma vida que deixe de distinguir os valores que a orientam e se organize, exclusiva ou maioritariamente, pelo interesse na obtenção de dados resultados imediatos, não importa a que preço, é uma vida que não demonstra capacidade de peso e medida. Ora peso e medida são coisas que precisamos para nos orientarmos na trama complexa que é a existência. Esta regra vale para a vida privada e para a vida pública.

Nos últimos dias, temos assistido ao culminar de uma situação pública que não é um bom exemplo de equilíbrio entre princípios e ação.

Estou a falar da notícia de que o Governo português decidiu criticar a posição da União Europeia, de querer ligar o princípio da atribuição de fundos europeus ao cumprimento das regras do Estado de Direito. A notícia é do PÚBLICO, do passado dia 29 de Novembro. Nela, diz-se, nomeadamente, que “No dia 12 de Novembro de 2018 (…) Ana Paula Zacarias, secretária de Estado dos Assuntos Europeus, fez uma intervenção de fundo na reunião do Conselho, que decorreu à porta fechada em Bruxelas. A delegação alemã anotou. “ITA [Itália] e PRT [Portugal] foram muito críticos e questionaram a proposta, incluindo a falta de ligação entre o Estado de Direito e o orçamento, a duplicação dos procedimentos existentes e a necessidade do mecanismo.”

Como se sabe, a Polónia e a Hungria criticam esta determinação da UE, e recusam aprovar o Fundo de Recuperação (essencial para o futuro imediato dos países europeus, nomeadamente, para Portugal, na situação grave que se atravessa). Esta posição cria um impasse perigoso. Na Europa a 27, os governos da Polónia e da Hungria (mas não só) têm mostrado, cada vez mais, nos últimos anos, distância face a uma ideia de democracia ocidental. Este afastamento – pelas tentativas de manipulação do sistema judicial, de controlo ideológico da administração e da comunicação social, pelas medidas autoritárias contra o pluralismo cultural e a liberdade de expressão – tem sido objeto de análise e crítica, nomeadamente, do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão.

Isso não impediu António Costa de tomar a iniciativa, no passado 14 de Julho, de se deslocar à Hungria para se avistar com Viktor Orbán. De acordo com as notícias da Lusa à data, “António Costa defendeu hoje, depois de se encontrar com Viktor Orbán, que a questão do Estado de Direito na Hungria, embora ‘central’ para Portugal, não deve ser relacionada com as negociações sobre o plano de recuperação”.

No passado dia 1 de Dezembro, António Costa disse numa comunicação oficial (sem, no entanto, desmentir qual foi a posição e a estratégia que o Governo PS assumiu nos últimos dois anos) ser óbvio que Estado de direito e pertença à União Europeia têm de andar de mãos dadas. Estando Portugal prestes a assumir a presidência rotativa da União Europeia, e tendo a declaração sido feita ao lado do presidente do Conselho Europeu e da presidente da Comissão Europeia, teve de assumir o discurso europeu oficial. Só para um observador desatento, esta comunicação apagará a triste figura que Portugal está a fazer nesta matéria desde 2018 e a forma como isso nos marca internacionalmente.

Ou seja, António Costa enunciou, ao inaugurar o mês de Dezembro, o princípio geral que tem norteado o Conselho, o Parlamento e a Comissão Europeia. Mas, entretanto, de uma forma pragmática, encontrou-se com aqueles que têm prejudicado de forma grave a ideia de democracia na Europa, para obter o seu acordo para os interesses de Portugal (do Governo?, do PS?), dando como moeda de troca a dissociação das questões relativas ao Estado de direito e ao Fundo de Recuperação.

Não podemos esquecer que a posição de princípio da Comissão Europeia de relacionar o orçamento comunitário com o Estado de direito, que originou uma proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho Europeu há dois anos, é um sinal muito forte e importante a favor de um modelo de Europa, de um projeto europeu. É, aliás, no campo dos princípios, uma questão fundamental.

Quando não se mede e pesa os efeitos de médio e longo prazo e se aposta tudo em pragmatismos de curto prazo, com sacrifício de princípios essenciais, pode, porventura, ganhar-se o imediato, mas compromete-se o modelo de desenvolvimento

Fazer contatos, como António Costa fez, para flexibilizar os principios do Estado de Direito na relação com a matéria orçamental, a favor da necessidade que o Governo português tem de injetar liquidez na economia, aliando-se a países que têm erodido o modelo democrático europeu, é muito grave. É grave no campo do património político que Portugal tem construído, em democracia, nas últimas décadas, é grave no momento em que Portugal vai receber a presidência rotativa do Conselho Europeu, é grave no que revela de modos de proceder. É claro que num país que tudo perdoa a quem é parte do sistema instalado, e muito limita a quem se expressa livremente, este reparo tem vida curta.

Mas quando não se mede e pesa os efeitos de médio e longo prazo e se aposta tudo em pragmatismos de curto prazo, com sacrifício de princípios essenciais, pode, porventura, ganhar-se o imediato, mas compromete-se o modelo de desenvolvimento.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico