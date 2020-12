Projecto de lei

Foi apresentado um projecto de lei tendente à transferência do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal Administrativo e da Entidade das Contas de Financiamentos Políticos para Coimbra.

Sou absolutamente contra por estas razões:

1) Os Supremos Tribunais, como cabeças dos órgãos de soberania que são os tribunais tem as suas sedes na capital e ao lado dos outros órgãos de soberania.

2) Isto particularmente quanto ao Tribunal Constitucional, o primeiro dos tribunais portugueses (art.º 209 da Constituição) e que fiscaliza a constitucionalidade.

3) A transferência é ainda mais grave do que se fosse a do Supremo Tribunal de Justiça.

4) Só na Alemanha por razões históricas, ligada à divisão de 1949 até 1991, o Tribunal Constitucional ainda continua fora de Berlim.

5) Nem se diga que se trataria de qualquer descentralização, nem de regionalização, que são realidades completamente diferentes.

6) Isto ainda quando o país tem tantos problemas e os custos financeiros da transferência seria certamente grandes.



Jorge Miranda, Lisboa

Misoginia

Impressionou-me sobremaneira o artigo de Maria João Marques no PÚBLICO de ontem sobre o ódio veiculado pelas redes sociais a mulheres de sucesso. Pensava eu que já não existiam energúmenos que só têm no cérebro altares de Príapo e se julgam com direito a enxovalharem as mulheres sobretudo aquelas que se afirmam pelo seu talento. É, infelizmente um dos grandes inconvenientes das redes sociais onde o simples cidadão “normal” tem dificuldade em responder. Por isso dou os parabéns a Maria João Marques pela coragem em denunciar os tais “priapistas” que ainda não se convenceram de que vivemos no século XXI e não no século XI. Continue Maria João, porque soube sem medo defender as nossas mães e irmãs que também são mulheres como soube em português escorreito e correctíssimo exprimir o seu pensamento. Parabéns.

Carlos Borges Simão, Torres Novas

O desnorte da direita

Os meus parabéns à prof. M. Fátima Bonifácio pelo seu artigo “Desnorte”, no PÚBLICO de 30 de Novembro. De facto, a direita portuguesa está acobardada. Tem receio de se assumir, de “sair do armário”. Eu assumo-me de direita sem vergonha. Considero-me membro da “direita civilizada”, no sentido ser respeitador da Constituição e defensor dos valores democráticos que norteiam a nossa sociedade. Por que razão não foi firmemente criticada a afirmação proferida por Albano Nunes, no Congresso do PCP, de que “o capitalismo tem de ser derrubado pela força"? Esta afirmação, no fundo, vem dizer que deverá ser utilizada violência para derrubar o capitalismo. E não houve reacções! Porquê? Por causa do “politicamente correcto”, magistralmente definido por dois sociólogos italianos há mais de um século (!) como sendo o fenómeno em que “uma minoria determinada e organizada consegue dominar uma maioria desorganizada”, e indiferente, acrescento eu.

José Augusto Simões, Oeiras

M. Fátima Bonifácio

“Desnorte” é o título, mas M. Fátima Bonifácio no seu artigo não o mostrou de todo, bem pelo contrário. Foi uma pedrada no charco e como alguns ainda por esta altura, devem estar bem encharcados. Então os da “direita civilizada”, vão precisar de uns dias e muito sol, para secarem. Como andava desejoso de ouvir aqui que na rua ouço muito do que M. Fátima Bonifácio aqui trouxe...

Jorge Magalhães, Mosteirô

​Ainda os CTT

Li, na edição do PÚBLICO de 1 de Dezembro, a carta de um leitor que se queixava da falta de resposta dos nossos CTT. Dessa leitura ocorreu-me trazer aqui a situação caótica que se passa neste momento com o correio para as Regiões Autónomas, nomeadamente para os Açores. E isso porque reside no Faial um familiar, com quem habitualmente me comunico por esse modo. Mando sempre correio registado, que devia chegar ao fim de quatro dias, pelo menos, mas as encomendas chegam a demorar 10 a 15 dias, não respeitando minimamente o preço pago pelo registo. Quando se apresenta reclamação, os CTT desculpam-se com os aviões. Que a partir de certa altura o correio sai do seu alcance até chegar ao destino. Será que isto pode ser possível? Não deveriam os correios dar informações precisas na Net sobre a situação das encomendas ao longo do percurso? Sim, porque desta forma, até chegarem ao destino, aos utentes só pode passar pela cabeça a ideia de que os seus volumes se extraviaram. Fala-se muito da situação de isolamento das ilhas. Pelos correios dá a ideia de que esse isolamento se acentua ainda mais.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha