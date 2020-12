Covid-19: Inglaterra facilita regras de exames de acesso ao superior por causa da pandemia

Tópicos divulgados com antecedência e a possibilidade de levar materiais para consulta são as principais alterações nas regras do exame de certificação do secundário e acesso ao superior para os alunos ingleses na próxima época de exames, no Verão de 2021.

As medidas têm como objectivo facilitar a vida aos alunos numa altura de perturbações causadas pela pandemia da covid-19, e vão ainda prever exames alternativos para alunos que sejam impedidos de fazer os exames por estarem em isolamento ou doentes. Em casos extremos, será mesmo possível que haja avaliação feita por professores, diz o diário britânico The Guardian.

Professores e sindicatos elogiaram as medidas para os GCSE (exames de certificação do secundário) e A-Levels (parte dos necessários para acesso ao ensino superior) mas dizem que deveriam ter sido adoptadas mais cedo.

Os tópicos dos exames deverão ser divulgados em Janeiro para permitir aos professores reverem ainda a matéria com os alunos. A época de exames foi já adiada três semanas para permitir mais tempo para a preparação.

O ministro da Educação, Gavin Williamson, está sob pressão para não repetir o fiasco da época passada, com cancelamentos de exames e decisões sobre notas standardizadas revertidas – acabou por ser feita avaliação nas escolas. Há uma grande preocupação com a desigualdade causada pelas medidas de restrição da pandemia, que acabam por afectar os alunos mais desfavorecidos.

O Governo também anunciou que vai suspender a maioria das inspecções às escolas públicas, mantendo apenas inspecções em locais antes classificados como precisando de melhorias.

Nas escolas primárias, alguns testes vão ser substituídos por avaliação feita pelos professores, mantendo-se os testes do final da primária.

Vai ainda ser criado um grupo de peritos para avaliar o impacto da pandemia nos estudantes ingleses.

O País de Gales já decidiu simplesmente cancelar os exames do próximo ano e usar a avaliação dos professores, e a Escócia está ainda a decidir.