A pandemia levou-lhes a independência que tanto lutaram para conquistar

Pedro já conquistou muito. Passou a apanhar o autocarro na Reboleira em direcção ao centro comercial de Alfragide. Trabalhava como estagiário ocupacional na secção de videojogos da Fnac, entre as 9h30 e as 12h30. Depois ia almoçar à Fundação AFID Diferença, onde é utente há onze anos. Por lá ficava durante a tarde e, no regresso a casa, apanhava outra vez o autocarro. De repente, o bicho microscópico chegou para encerrar as pessoas em casa e derrubar rotinas à sua passagem. E a independência e a autonomia, que demoram anos a conquistar, também tiveram de se recolher.

