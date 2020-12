Uso da máscara potencia acne (e não só): como combater?

Online estão cerca de cinco mil pessoas, a maioria jornalistas espalhados pelo mundo para ouvir especialistas internacionais, reunidos pelos laboratórios La Roche-Posay, a partir de Paris, para falar sobre problemas dermatológicos como acne, eczema, pele atópica e os problemas que chegam com os tratamentos oncológicos. A tónica é na saúde mental e como esta é abalada por causa das imperfeições da pele, até que surge a primeira pergunta. É a do PÚBLICO: o uso das máscaras, por causa da pandemia, pode potenciar acne? A resposta de Brigitte Dréno, professora de Dermatologia do Hospital Universitário de Nantes, é “sim”, acrescentando que o álcool-gel, usado para a desinfecção constante das mãos também contribui para agudizar o eczema.

Mais A carregar...