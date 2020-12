Restaurante dá a volta às restrições da pandemia com clientes em autocaravanas

Um restaurante encontrou uma maneira de manter a cozinha em andamento em período de restrições por causa da pandemia de covid-19 na Bélgica: serve a sua especialidade, peixe e marisco, em autocaravanas.

As pessoas podem trazer o seu próprio veículo, ou alugar uma, e estacionarem no parque do Matthias and Sea. Depois, é só esperar que os empregados tragam a comida para as suas “salas de jantar” sobre rodas.

Foto REUTERS/Yves Herman

Na Bélgica, o plano de contenção da covid-19 baniu as refeições dentro dos espaços de restauração; a medida está em vigor até dia 13 mas espera-se que seja prolongada até Janeiro. Os restaurantes só podem servir take-away, fazer entregas ou servirem em zonas ao ar livre (6ªC à noite por esta altura...).

Mattia Collu diz que teve a ideia enquanto entregava comida na casa de clientes do seu restaurante, em Tarcienne.

“Vi uma série de belas autocaravanas. E pensei que era tonto terem que comer em casa quando podiam vir até ao nosso parque. Também evita tanta embalagem”, comentou Collu.

Foto Mattia Collu REUTERS/Yves Herman

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os clientes podem escolher do menu (da lagosta ao foie gras passando pelo champanhe) e fazerem o pedido por mensagem.

“Permite-nos respirar um pouco”, disse uma cliente à Reuters. “E passar um pouco de tempo um com o outro sem as crianças..., por isso é realmente uma boa ideia”.

Os clientes chegam e estacionam, uma ideia que também está a ser experimentada por uma escola de cozinha, a Neumuenster, na vizinha Alemanha.​