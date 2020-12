Debate sobre voluntariado

O Dia Internacional do Voluntariado celebra-se este sábado, dia 5 de Dezembro. Quisemos sinalizar o dia com uma conversa em jeito de debate com dois convidados de peso: a Joana Pereira, presidente da associação Para Onde, e o Afonso Borga, mestre em Estudos de Desenvolvimento. São dois especialistas que fazem do voluntariado um modo de vida e neste episódio responderam a todas as perguntas que vocês nos fizeram chegar por Instagram e WhatsApp.

A conversa passa pela problemática do voluntariado de curta-duração, discute o estado do voluntariado em Portugal e toca no dever (ou não) do apoio do Estado. As temáticas são variadas, porque as perguntas foram muitas - este é um programa perfeito para servir como porta de entrada para uma discussão entre família ou amigos. Esperemos que outras conversas se sigam!

