O CCB já tem pão: Vítor Sobral abre nova Padaria da Esquina em Lisboa

A Padaria da Esquina nasceu de um projecto de Vítor Sobral com o padeiro Mário Rolando em 2018. A primeira abertura foi em Campo de Ourique, Lisboa, e desde aí a rede tem ido aumentando, lentamente, tal como a fermentação do pão que é a base da casa. Com a inauguração no Centro Cultural de Belém, passam a ser quatro padarias na capital.

No CCB, o chef garante em comunicado que a loja será “fiel à matriz das suas irmãs mais velhas” (que também se encontram em Alvalade e no Restelo).

Há “pães de fermentação lenta, bolos tradicionais e salgados artesanais como principal aposta”.

E no CCB, “onde a componente de cafetaria é primordial”, a ementa permite “provar pães de todo o género – pão Esquina, com farinha integral, de tipo alentejano, espelta biológico, mó de pedra ou saloio”. A promessa é usar “os melhores cereais seleccionados” e a massa mãe, “processo fundamental na qualidade e sabor do pão” e em que o mestre Mário Rolando é especialista.

Os bolos seguem a mesma lei e neste departamento haverá “croissants do Porto, pastéis de nata, bolas de Berlim e outras iguarias”. Para refeições ligeiras, há sanduíches compostas, saladas, quiches, sopas e salgados. A marcar a abertura, sobressai uma ementa especial com sabor a Natal.

“Numa altura como esta, sentimos que não podemos baixar os braços”, comenta Vítor Sobral, salientando que esta padaria também “servirá de montra para o mundo aquando da presidência portuguesa da União Europeia, no primeiro semestre de 2021”. Objectivo, garante o cozinheiro: “mostrar o melhor de Portugal.”