Adopte uma árvore de Natal viva e depois plante-a em Sintra

É “o Pinheiro da Pena em sua casa”. A iniciativa da Parques de Sintra engloba a aquisição de “árvores verdadeiras” do viveiro, a sua estadia natalícia em casa e depois o dia em que os pinheiros voltam à serra para serem plantados em família no Parque da Pena.

A participação na iniciativa tem o custo de 50 euros (+25€ de caução a ser devolvida na devolução da árvore), dando direito a ter em casa durante as festividades uma árvore viva, chegada do Viveiro da Tapada do Mouco, contíguo ao Parque da Pena e em operação desde finais do séc. XIX.

Foto A reconstituição da "primeira árvore de Natal" no Palácio da Pena

É nesse viveiro que são produzidas coníferas destinadas a serem plantadas no Parque da Pena - desde 2017 a produção destina-se à recuperação das “áreas mais afectadas pelos temporais de 2013 e 2015”, indica a Parques de Sintra, com o “objectivo de recuperar o elenco botânico original do parque”.

A iniciativa do Pinheiro da Pena é um convite à “adopção de comportamentos sustentáveis” e invoca a memória histórica da “primeira árvore de Natal” portuguesa: D. Fernando II, reconhecido como o monarca que introduziu a tradição em Portugal, pediu precisamente uma árvore de Sintra para fazer o que foi chamado o Pinheiro da Pena no séc. XIX. No ano passado, o Palácio da Pena estreou a sua reconstituição da célebre árvore real.

Quem estiver interessado em adoptar um Pinheiro da Pena para um Natal mais vivo em casa, poderá fazer a reserva junto da Parques de Sintra (mais informações aqui e pelo mail [email protected]). Há 50 exemplares disponíveis.

A recolha é feita em S. Pedro de Sintra de 5 a 8 de Dezembro. A devolução pode ser feita entre 9 e 16 de Janeiro no mesmo local. Já a plantação em família está marcada para 23 de Janeiro, na área do Chalet da Condessa d'Edla. As árvores (Picea abies e Picea orientalis) têm entre 1,30 e 1,60m.

“Para além de tornar o seu Natal ainda mais especial, levando para sua casa um bocadinho de história, ao participar nesta iniciativa estará também a contribuir para a conservação e valorização botânica do Parque da Pena”, sublinha a Parques de Sintra. As árvores destinam-se à plantação no Alto do Chá, “zona fortemente afectada pelos temporais dos últimos anos, que levaram à queda de muitos exemplares arbóreos”.