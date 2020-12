Portugal poupa 200 milhões em 15 anos com empréstimo do Sure

Ao receber um empréstimo de 3000 milhões de euros da Comissão Europeia e a não ter de ir buscar esse valor aos mercados financeiros, o Estado português poderá, durante os próximos 15 anos, garantir uma poupança de aproximadamente 200 milhões de euros. Este é o benefício para já conseguido com o programa europeu Sure que é utilizado em Portugal para financiar as despesas relacionadas com o layoff simplificado.

Continuar a ler