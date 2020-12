Governo e banca com luz verde para nova vaga de moratórias

Depois de muito pedidos, desde membros de governos a presidentes de bancos e mesmo da Comissão Europeia, a Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês) decidiu reabrir as moratórias de crédito. Uma medida que pretende responder às dificuldades que muitas empresas e famílias estão a sentir, neste momento, para suportarem os encargos com empréstimos, pressionando os bancos a reconhecer montantes muito elevados de crédito malparado. Trata-se de uma reviravolta face à decisão de Setembro, quando a mesma autoridade decidiu suspender as novas adesões, obrigando os bancos a lidar com os incumprimentos caso a caso.

