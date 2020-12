BE quer Governo com urgência no Parlamento por causa do plano da TAP

O BE apresentou esta quinta-feira um requerimento para que o plano de reestruturação da TAP seja apresentado no Parlamento “em tempo útil” pelo ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, um pedido de audição potestativo e com carácter de urgência.

O anúncio deste requerimento foi feito pela deputada do BE Isabel Pires, durante as declarações políticas que decorrem esta tarde no plenário do parlamento, para as quais os bloquistas escolheram precisamente o tema da situação da TAP.

“É incompreensível que o plano de reestruturação [da TAP] não seja conhecido. Sendo uma empresa tão importante, tendo o apoio público à empresa a dimensão que tem, não podemos aceitar que estas decisões sejam tomadas sem o devido escrutínio público, sem a garantia de que se está a proteger ao máximo o emprego desta empresa e o seu futuro”, condenou.

Por isso mesmo, o BE exige que “o Governo venha ao Parlamento apresentar o plano de reestruturação em tempo útil para ele ser escrutinado”.

“Para ouvirmos o senhor ministro das Infra-estruturas, entregamos hoje mesmo um requerimento para que venha à comissão, potestativamente e com carácter de urgência”, anunciou.

Segundo a deputada Isabel Pires, “o Governo prometeu incluir os sindicatos na negociação e não cumpriu”, tendo prometido igualmente que “o plano de reestruturação seria debatido, mas a data de entrega em Bruxelas aproxima-se rapidamente e não se conhece o documento”.

“Não podemos aceitar que assim seja pelos milhares de trabalhadores e respectivas famílias ou pelo peso que a TAP tem na economia portuguesa e nas exportações, que será fundamental”, justificou a deputada do BE.

Até agora, não eram conhecidas posições dos partidos com assento parlamentar sobre o plano de reestruturação da TAP, e que, de acordo com as informações prestadas pela administração da empresa aos sindicatos, na passada sexta-feira, implica o despedimento de 2000 trabalhadores efectivos, além dos contratos não renovados, e um corte de 25% dos salários.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na segunda-feira, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) emitiu um comunicado onde expressava “total perplexidade” sobre o que diz ser o “’silêncio ensurdecedor” adoptado por todos os partidos políticos.

O SNPVAC afirmou que ia requerer audiências, com carácter de urgência, “a todos os partidos e deputados independentes com assento parlamentar”, para lhes dar conta das suas preocupações e apresentar “as diversas alternativas possíveis para uma restruturação da TAP que vá muito além dos despedimentos e cortes da massa salarial”.

Esta semana, os sindicatos estão a ser recebidos por Pedro Nuno Santos, tendo o plano de ter entregue em Bruxelas na próxima semana (o prazo termina no dia 10 de Dezembro).