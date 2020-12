Apuramento sereno e sem falhas para o Benfica

Competente, sereno e sem falhas. Foi assim que o Benfica conseguiu nesta quinta-feira o apuramento para os 16 avos-de-final da Liga Europa, com um triunfo por 4-0 sobre o Lech Poznan, em jogo da quinta jornada do Grupo D.

Esta vitória deixou os “encarnados” com 11 pontos, a par do Glasgow Rangers, que também venceu nesta quinta-feira o Standard Liége por 3-2 - também os escoceses seguem em frente na prova, ficando por decidir na última jornada quem irá ficar na frente do agrupamento, sendo que, em caso de igualdade pontual, a vantagem é do Rangers por ter mais golos marcados fora nos confrontos com o Benfica (3-3 na Luz e 2-2 em Ibrox).

Este segundo confronto com os polacos já terá sido mais ao gosto de Jorge Jesus. O Benfica conseguiu-o com uma exibição completa, com uma dose saudável de golos, sem consentir nenhum e, sobretudo, sem cometer erros de maior, tirando o máximo partido de um adversário que raramente conseguiu sair do seu meio-campo.

E com Darwin Nuñez de regresso à equipa, depois de ter estado duas semanas infectado com covid-19, o Benfica ganhou outra presença no ataque - o uruguaio marcou mais um, podia ter marcado mais, mas voltou mais uma vez a mostrar que é um avançado generoso que gosta de partilhar o golo com os colegas, mesmo que isso signifique que os seus números não atinjam outra dimensão.

Positivo/Negativo Positivo Pizzi É com golos e assistências que Pizzi vai segurando um lugar no “onze” do Benfica. Marcou pelo terceiro jogo consecutivo e deu dois a marcar.

Positivo Vertonghen Não teve trabalho na defesa e fez a diferença no ataque, com um poderoso golpe de cabeça a abrir o marcador.

Positivo Darwin Nuñez Curado da infecção de covid-19, o uruguaio voltou à equipa e marcou mais um, o seu sexto desde que o Benfica o contratou por 24 milhões de euros. Negativo Lech Poznan Muito abaixo do que tinha mostrado no anterior confronto com o Benfica, a formação polaca apresentou-se na Luz aparentemente conformada com o seu destino na Liga Europa e deu pouca luta a um adversário que lhe foi muito superior.

A equipa foi exactamente aquilo que Jesus prometera: Otamendi e mais dez. O técnico “encarnado” não deixou cair o internacional argentino, que respondeu com uma exibição segura, tal como todos os integrantes do quarteto defensivo - também não tiveram muito trabalho, porque o Lech, com muitas alterações em relação ao que é habitual (e sem o português Pedro Tiba, habitualmente titular), raramente lhe causou problemas.

O Lech até foi a primeira equipa a rematar, mas o esforço de Skoras aos 11’ saiu por cima da baliza de Vlachodimos. Os polacos até tiveram uma boa circulação e tiveram o domínio da posse de bola, mas o Benfica raramente permitiu grandes coisas.

Com o seu meio-campo defensivo fechado a visitantes, o Benfica foi tendo algumas aproximações perigosas, como aconteceu aos 21’, numa jogada que começou em Grimaldo, passou pelos pés de Darwin e terminou com um bom remate de Pizzi que deu uma boa defesa ao guarda-redes Bednarek. Pouco depois, foi Chiquinho a ver bem a desmarcação de Darwin, mas Satka conseguiu desarmá-lo antes do remate.

Os “encarnados” não conseguiram furar de bola corrida, mas chegaram lá de bola parada aos 36’. Pizzi marcou o canto e Jan Vertonghen cabeceou para o 1-0, o primeiro golo do experiente central belga com a camisola do Benfica.

Com todo o domínio e controlo do jogo, a vantagem mínima parecia curta para o Benfica, mas manteria sempre o adversário de olho no resultado - e a estratégia do Lech Poznan passava muito por aproveitar algum erro “encarnado” no jogo, que até têm sido muito frequentes nestes últimos tempos.

Mas o Benfica que se exibiu nesta quinta-feira mostrou-se sempre à prova de erros. E nos primeiros minutos da segunda parte, decidiu o jogo em definitivo. Aos 57’, Pizzi assistiu Darwin para o 2-0 - foi o sexto golo do avançado uruguaio, o jogador mais caro da história do Benfica. E aos 58’, foi o próprio Pizzi a atirar a contar, após receber a bola de Rafa.

Já com a vitória garantida, Jesus foi dando minutos a quase toda a gente e um desses suplentes utilizados fechou a contagem aos 89’. Julian Weigl, com um remate de fora da área, fez o 4-0 final num jogo em que tudo correu bem.

É verdade que o adversário não investiu muito neste jogo, ao contrário do Benfica, que precisava de uma noite assim para se consolidar como um todo e deixar de ser uma equipa com tendência para os erros individuais e colectivos. Bons sinais que precisam de continuidade.