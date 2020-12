Desidério Murcho. “Todos devíamos saber mais de lógica para pensarmos melhor”

Esta semana, no podcast 45 Graus, o convidado é Desidério Murcho, professor de Filosofia na Universidade Federal de Ouro Preto, no Brasil, e autor de mais de uma dezena de livros, sobretudo nas áreas da lógica, ética e filosofia da religião. Esta é a primeira parte da conversa, que continua na próxima semana, a propósito do livro que o convidado publicou recentemente, Lógica Elementar.

A lógica é uma área que nasceu originalmente na filosofia, com Aristóteles, dando um grande salto no final do século XIX. É hoje estudada na matemática e aplicada em áreas tão diferentes como as ciências da computação e a linguística. Na filosofia, a lógica é tanto uma área de estudo como uma ferramenta que serve para raciocinar bem e que, por isso, é aplicada para tratar problemas filosóficos de vários ramos, desde a ética à epistemologia.

A conversa navega, então, sobre porque é importante todos termos noções de lógica para pensarmos melhor. Fala-se ainda da história da lógica, da relação com a ciência e da diferença entre dedução e indução, entre outros assuntos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Subscreva o programa 45 Graus no iTunes, Spotify ou nas aplicações para podcasts.

Descubra os programas da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts.