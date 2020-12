Como o algoritmo está a mudar a música que ouvimos e o modo como a ouvimos

Até há um par de anos, Harness your hopes era uma canção obscura no catálogo dos Pavement. Gravada durante as sessões de que resultou o álbum Brighten the Corners (1997), e editada num EP, Spit on a stranger, lançado dois anos depois, parecia condenada a permanecer canção de culto a que apenas acediam os fãs mais devotos da banda icónica do rock independente americano dos anos 1990. No entanto, procuramos os Pavement no Spotify e ei-la que surge em destaque: é, com grande vantagem, a canção mais ouvida da banda (30 milhões de audições, contra os 21 milhões do maior êxito dos Pavement, Cut your hair). Mais: no YouTube, são vários os utilizadores que a referem como “a” canção dos Pavement, aquela que melhor os representa. Explicam também como chegaram à canção. Ou melhor, como a canção chegou até eles: “O Spotify recomendou-ma” é, invariavelmente, a resposta.

Continuar a ler