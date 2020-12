Das bolhas inglesas às excepções francesas. Como vai ser o Natal na Europa?

Alemanha, França, e Reino Unido são alguns dos países que já anunciaram as medidas para a época natalícia. Para as semana do Natal e do Ano Novo prevêem-se alguns alívios no confinamento, que se esperam assegurar com medidas mais apertadas até lá.

António Costa prepara-se para anunciar no sábado as medidas que vão vigorar em Portugal. O Primeiro-ministro já adiantou que "não vai poder ser um Natal normal" e que a passagem do ano "vai ter todas as restrições".

Leia mais sobre como os vários países europeus estão a preparar a época festiva.

Com Teresa Abecasis.