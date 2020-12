Técnica de lavagem de mãos da DGS lidera vídeos mais populares de 2020

O vídeo do YouTube que recebeu mais atenção em Portugal este ano foi um tutorial da Direcção-Geral da Saúde (DGS) sobre como lavar bem as mãos — prova do impacto da pandemia da covid-19 nos hábitos e consumos digitais dos portugueses.

Com já é hábito com o ano a chegar ao fim, o YouTube decidiu revelar os vídeos mais populares ao longo de 2020. A métrica não corresponde apenas aos vídeos mais vistos, mas aqueles que recebem mais comentários, mais gostos e que são mais partilhados. “No YouTube, as pessoas não assistem apenas a vídeos. Interagem”, resume a equipa do YouTube na apresentação dos resultados.

O pequeno vídeo de 56 segundos da DGS derrubou vídeos de jovens criadores portugueses bem mais populares no site como Wuant, Windoh, D4rkFrame e Mafalda Creative. O segundo vídeo “com mais interesse” em Portugal nos últimos 12 meses foi para uma partilha do criador de humor brasileiro Filipe Neto sobre as suas experiências a jogar Minecraft durante a quarentena — um jogo online que permite aos jogadores colaborar na construção de espaços físicos através de blocos que lembram legos.

Já o terceiro lugar foi para um vídeo do YouTuber português Windoh em que fala sobre a sua participação no programa da SIC, a Máscara (no qual famosos cantam com a cara escondida) onde actuou disfarçado de Cavaleiro.

Os dez vídeos mais vistos incluem também uma paródia musical sobre a quarentena da autoria da portuguesa Mafalda Creative e o vídeo da participação da apresentadora Cristina Ferreira no programa 5 Para a Meia-Noite da RTP, em Janeiro.

Música

Nos vídeos de música, o destaque foi para canções em português, que conta com apenas um tema que não é português na lista. O primeiro lugar foi para “Te Amo”, da dupla Calema, formada pelos irmãos António Mendes Ferreira e Fradique Mendes Ferreira.