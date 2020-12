Festas diferentes na Europa: das ceias de Natal em versão reduzida à proibição do fogo-de-artifício na passagem de ano

Os governos de diferentes países europeus têm vindo a anunciar as várias medidas com as quais as famílias terão de lidar neste Natal e na passagem do ano. Também a Comissão Europeia pediu nesta quarta-feira aos Estados-membros para definirem “critérios claros”. Na estratégia Ficar a salvo da covid-19 durante o Inverno, o executivo comunitário sugere que os países pensem em implementar “bolhas domésticas”, isto é, que incentivem os cidadãos “a passar os dias das festividades com as mesmas pessoas e a reduzir ainda mais os contactos sociais”. Outro conselho é que seja introduzido ou mantido “o recolher obrigatório durante a noite”. Países como Itália, Hungria e Portugal estão a preparar medidas específicas para as festividades, mas ainda não divulgaram os seus planos. Eis uma selecção do que já se sabe noutros casos.

Noruega

A primeira-ministra Erna Solberg anunciou que os noruegueses podem ter até dez convidados em duas ocasiões distintas entre o Natal e a passagem de ano. Fora dessas duas celebrações, que poderão ser organizadas nesse período, o limite continua a ser de cinco convidados por casa.

Áustria

O Governo anunciou que vai aliviar algumas medidas de contenção. A partir de dia 24, esquiar será permitido, mas com restaurantes, hotéis e outros alojamentos turísticos encerrados até 7 de Janeiro, a actividade será essencialmente para as pessoas que moram perto de uma estância e que podem fazer a viagem de ida e volta num dia. Os mercados de Natal não existirão.

França

O plano é este: se os casos de infecção caírem para cerca de 5000 novos por dia, o governo permitirá viagens no país a partir de 15 de Dezembro, inclusive durante os feriados de fim de ano. Mas haverá controlo policial para evitar deslocações a países de fronteira onde as pistas de esqui permanecem abertas. Em França as estâncias não abrirão antes de Janeiro.

Espanha

O Ministério da Saúde espanhol fez chegar a sua proposta às comunidades autónomas. O plano do Governo propõe limitar a mobilidade entre as comunidades entre 23 de Dezembro e 6 de Janeiro, mas prevê como excepção as viagens que tenham como destino o local de residência habitual da família e pessoas próximas. “Todos nós sabemos o que queremos dizer quando falamos de parentes e amigos”, disse o ministro da Saúde Salvador Illa, citado pelo El País. A definição contempla pessoas que mesmo não tendo um vínculo familiar “tradicional”, possuem um “vínculo afectivo especial”. Serão permitidas reuniões com, no máximo, dez participantes (incluindo crianças) nos dias 24, 25 e 31 de Dezembro e ainda 1 de Janeiro. No entanto, continua a recomendar-se que esses encontros ocorram entre membros do mesmo grupo de convivência. O recolher obrigatório será mais ligeiro, e só terá início à 1h30 da manhã no Natal e Ano Novo. Eventos públicos que juntem muitas pessoas podem vir a ser proibidos. As Canárias e as Baleares estão a ponderar adoptar medidas diferentes, noticia o El País.

Bélgica

Pessoas que vivem sozinhas podem receber dois convidados. Famílias maiores podem receber um convidado que não pertença ao agregado familiar. O fogo-de-artifício está proibido na passagem de ano para limitar os ajuntamentos e as viagens para o estrangeiro estão fortemente desaconselhadas, anunciou o primeiro-ministro Alexander De Croo.

Alemanha

Angela Merkel acordou com os líderes dos 16 estados da Alemanha que as medidas mais restritivas destinadas a evitar a propagação do novo coronavírus se mantêm até 20 de Dezembro, mas que se podem aligeirar as regras no Natal de modo a permitir que famílias e amigos celebrem juntos. Até 10 pessoas poderão reunir-se, sem contar crianças.

Polónia

Cada agregado familiar pode receber até mais cinco pessoas. Esta regra vigora até dia 27 de Dezembro.

Reino Unido

É permitido que até três famílias se juntem em casa de 23 a 27 de Dezembro. Reuniões em locais de culto e em locais públicos ao ar livre são também permitidas (em espaços fechados não). As lojas poderão permanecer abertas com horários mais alargados no Natal e em Janeiro.

