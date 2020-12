Covid-19: mais 68 mortes em Portugal na quarta-feira com menos casos desde 21 de Outubro

Portugal registou mais 68 mortes por covid-19 e 3384 novos casos de infecção na terça-feira. O número de vítimas mortais sobe assim para 4645 e o total de infectados ascende a 303.846 desde o início da pandemia.

O número de novos casos reportado no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira é o mais baixo neste dia da semana desde 21 de Outubro, que assinalava mais 2535 infecções identificadas na terça-feira, 20 de Outubro. Desde então, os boletins de quarta-feira deram conta de 3960 novos casos a 28 de Outubro, 3927 a 4 de Novembro, 4935 a 11 de Novembro, 5891 a 18 de Novembro e 5290 a 25 de Novembro.

O relatório da situação epidemiológica actualizada indica que há mais 2569 pessoas recuperadas, aumentando o total de recuperações no país para 223.446. Excluindo estes casos e os óbitos, há 75.755 casos activos em Portugal, mais 747 do que no dia anterior.

Até às 23h59 de terça-feira havia 3338 pessoas internadas (mais 63 do que no dia anterior), das quais 525 estão nos cuidados intensivos (mais quatro). O registo de hospitalizações é o segundo mais alto registado, apenas atrás dos 3372 internamentos que o boletim de 30 de Novembro notificava.

A taxa de letalidade global da doença está agora em 1,53%, subindo para 9,7% no caso de doentes com 70 ou mais anos. Neste grupo etário encontram-se perto de 87% das vítimas mortais (4062 das 645 mortes).

Cerca de 55% das novas infecções foram identificadas na região Norte (1857), com Lisboa e Vale do Tejo a ser responsável por 939 dos novos casos (perto de 28%). As duas regiões contabilizam 2796 dos 3384 novos casos notificados no boletim desta quarta-feira (82,6%).

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista 1643 mortes (23 na terça-feira) e atingiu os 100 mil casos acumulados desde o início da pandemia, dos quais resultaram 1643 mortes, um número ultrapassado pela região Norte a 13 de Novembro. Esta é a zona do país com maior número acumulado de casos, com 159.642, e mortes, com 2218 (das quais 36 aconteceram na terça-feira).

O boletim desta quarta-feira reporta ainda 401 novos casos e sete mortes na região Centro, que soma agora 590 mortes em 30.426 infecções identificadas desde o início da pandemia.

Durante esta terça-feira foram ainda registados 85 novos casos e mais duas mortes no Alentejo (total de 121 mortes em 6372 casos) e mais 74 infecções no Algarve (5425 casos e 51 mortes). Nos Açores há notificação de mais 22 casos (1061 casos, 17 mortes) e na Madeira foram identificados mais seis (920 casos, duas mortes).