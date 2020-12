“Uma entidade que fiscalize a classe política tem de ser independente”

Susana Coroado, presidente da Transparência e Integridade, lamenta as lacunas da proposta da Estratégia Nacional do Combate à Corrupção ao nível do branqueamento de capitais, do financiamento político ou da contratação pública. Na sua opinião, “o Governo tem um problema com a independência das entidades” que combatem a corrupção.

