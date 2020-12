Covid-19: Reino Unido aprova vacina da Pfizer/BioNTech e começa a vacinar população na próxima semana

O Reino Unido tornou-se esta quarta-feira o primeiro país ocidental a conceder autorização para o uso de uma vacina contra a covid-19, depois de a agência reguladora dos produtos de saúde britânica (MHRA, na sigla em inglês) ter concedido autorização para o uso de emergência da vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech. A vacinação começa já na próxima semana, revelou o ministro da Saúde britânico, Matt Hancock.

“A partir do início da próxima semana iremos começar um programa de vacinação das pessoas contra a covid-19 aqui neste país”, garantiu Matt Hancock em entrevista à Sky News.

O ministro da Saúde afirmou ainda que estas são “notícias fantásticas” e que o comité responsável pela gestão das vacinas e imunização irá definir oficialmente esta quarta-feira quem terá prioridade.

Matt Hancock explicou ainda que “a ajuda está a caminho” e que “agora é possível ver uma saída”.

Help is on its way.



The MHRA has formally authorised the Pfizer/BioNTech vaccine for Covid-19.



The NHS stands ready to start vaccinating early next week.



The UK is the first country in the world to have a clinically approved vaccine for supply. — Matt Hancock (@MattHancock) December 2, 2020

“Podemos ver agora que, até à Primavera, iremos ultrapassar isto”, afirmou à Sky News. No entanto, Hancock apelou à população para que cumpra as medidas de restrição implementadas pelo governo. “Não vamos agora relaxar e perder os nossos resultados, vamos seguir as regras”, alertou.

A propósito das condições de armazenamento da vacina, Matt Hancock explicou que a sua distribuição será “desafiadora”. Porém, o Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês) “está pronto” para iniciar o programa de vacinação em todas as partes do Reino Unido. “Eles estão habituados a lidar com vacinas e medicamentos como este, com este tipo de condições”, disse.

It’s fantastic that @MHRAgovuk has formally authorised the @Pfizer/@BioNTech_Group vaccine for Covid-19. The vaccine will begin to be made available across the UK from next week. (1/2) — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 2, 2020

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, classificou de “fantástica” a notícia de que a agência reguladora britânica autorizou formalmente a vacina da Pfizer/BioNTech.

“É fantástico que a MHRA tenha autorizado formalmente a vacina da Pfizer e BioNTech para a covid-19. A vacina começará a ser disponibilizada em todo o Reino Unido a partir da próxima semana”, afirmou numa publicação no Twitter.

“É a protecção das vacinas que nos permitirá, por fim, recuperar as nossas vidas e colocar a economia a funcionar outra vez”, acrescentou Boris Johnson.

Já o director-geral da Saúde de Inglaterra, Chris Whitty, revelou que irá demorar até à próxima Primavera para vacinar toda a população vulnerável que deseja receber a vacina.

Três canais de distribuição

A distribuição da vacina da Pfizer/BioNTech no Reino Unido será feita através de três canais. “O primeiro são os próprios hospitais. Cinquenta hospitais em todo o país estão já prontos e à espera para receberem a vacina assim que ela for aprovada, o que já pode acontecer”, afirmou Matt Hancock à Sky News. Além disso, haverá centros de vacinação, “que serão grandes centros onde as pessoas poderão ir para serem vacinadas”, que estão já a ser montados. Por fim, será também levada a cabo a vacinação na comunidade, através de médicos e farmacêuticos, em locais onde seja possível garantir as devidas condições de armazenamento da vacina.

O ministro da Saúde explicou ainda que não há planos para a implementação de qualquer tipo de “passaporte de vacina” no Reino Unido. “Embora saibamos que esta vacina nos protege de adoecer com a covid-19, ainda não sabemos de que forma ela nos impede de transmitir [o vírus]”, afirmou, destacando que apenas haverá mais informação quando a vacina for distribuída “amplamente” pela população e os seus resultados monitorizados “com muito cuidado”.

O principal objectivo agora é proteger as pessoas mais vulneráveis e implementar o plano de vacinação “de acordo com a priorização clínica que os especialistas irão definir”, disse Hancock.

Health Secretary @MattHancock says the UK will get through the #coronavirus pandemic “by the spring” but warns people still “need to abide” by the government’s current measures.#KayBurley https://t.co/vowMj88LRE pic.twitter.com/dStqY48mro — Sky News (@SkyNews) December 2, 2020

“Momento histórico”

As primeiras doses irão chegar nos próximos dias. O Reino Unido adquiriu 40 milhões de doses da vacina da Pfizer/BioNTech, que revelou ter uma eficácia de 95% de acordo com os resultados da última fase de ensaios clínicos.

“A autorização para uso de emergência no Reino Unido marca um momento histórico na luta contra a covid-19. Esta autorização é um objectivo no qual temos vindo a trabalhar desde que declaramos pela primeira vez que a ciência vencerá, e aplaudimos a MHRA pela sua capacidade de conduzir uma avaliação cuidadosa e tomar medidas a tempo para ajudar a proteger a população do Reino Unido”, afirmou Albert Bourla, presidente da Pfizer, citado pelo diário britânico The Guardian.

“À medida que antecipamos mais autorizações e aprovações, estamos focados em agir com o mesmo nível de urgência para fornecer com segurança uma vacina de elevada qualidade por todo o mundo. Com milhares de pessoas a ficarem infectadas, todos os dias são importantes na corrida colectiva para acabar com esta pandemia devastadora”, acrescentou.

Apesar das várias condições necessárias para o armazenamento, as empresas garantem que a vacina pode ser armazenada até cinco dias num frigorífico, a uma temperatura entre dois e oito graus.

Os grupos com prioridade para a vacinação no Reino Unido deverão ser os residentes e funcionários de lares, assim como as pessoas com mais de 80 anos e profissionais de saúde.

A Pfizer e a BioNTech garantem ainda que a sua capacidade de produção conjunta permitirá fornecer até 50 milhões de doses a nível global em 2020 e até 1,3 mil milhões de doses até ao final do próximo ano.

Os Estados Unidos, que encomendaram 100 milhões de doses da vacina, e a Europa, que adquiriu 200 milhões de doses, deverão aprovar a vacina nas próximas semanas.