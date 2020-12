Convenção de swingers responsável por surto de covid-19 em New Orleans

Das 300 pessoas que participaram numa convenção de swing (troca de casais) em New Orleans, em Novembro, pelo menos 41 testaram positivo para a infecção por SARS-CoV-2. A cidade do Louisiana chegou a ser um dos focos da pandemia de covid-19 em Março e em Abril e os casos voltaram a aumentar de forma significativa ao longo das últimas semanas em todo o estado.

Bob Hannaford, o organizador da convenção Naughty in N'awlins disse ao The New Orleans Advocate que a maioria dos casos são assintomáticos ou muito leves – uma pessoa esteve hospitalizada em estado crítico, mas, entretanto, já teve alta. Segundo Hannaford, os participantes foram testados ao novo coronavírus ou à presença de anticorpos antes da convenção e todos usaram máscara, tiveram a temperatura medida com frequência, praticaram distanciamento social e mantiveram um diário de contactos.

“Se pudesse voltar atrás, não voltava a produzir este evento”, escreveu Hannaford no seu blogue. “Não o faria de novo se soubesse o que sei hoje. Pesa-me na consciência e vai continuar a pesar até toda a gente estar 100% bem.”

A convenção de quatro dias coincidiu com a entrada em vigor do plano de reabertura Fase 3.3 de New Orleans, que aumentou o número de pessoas que podem estar juntas e passou a lotação máxima dos lugares autorizados para os eventos em espaços fechados para 100 – ainda assim três vezes menos do que o número de pessoas que se juntaram para o Naughty in N'awlins.

A abertura, a 9 de Novembro, durou pouco: a semana passada, o governador John Bel Edwards anunciava que todo o estado, incluindo a cidade de New Orleans, entrava numa versão revista da Fase 2, com novas restrições.

Um porta-voz do executivo municipal confirmou ao canal NBC News que a convenção não tinha autorização, sem esclarecee se a empresa responsável pela organização está a ser investigada por violar as regras de combate à pandemia na cidade.

De acordo com a revista Forbes, este evento anual, que inclui seminários temáticos, atrai habitualmente milhares de swingers a New Orleans. Segundo o Instituto Kinsey, que se dedica ao estudo da sexualidade, questões de género e reprodução, haverá no mundo uns quatro milhões de adeptos de swing.

Nos Estados Unidos já foram confirmados mais de 13,6 milhões de casos, incluindo 232 mil no Louisiana. Em Março, Nova Iorque foi o grande centro da pandemia no país mas New Orleans já era uma das zonas de grande expansão do vírus. Com Abril a aproximar-se, a área metropolitana da cidade chegou a ter a mais alta taxa de crescimento de casos no mundo.

O número de hospitalizações devido ao coronavírus nos EUA não pára de subir – eram 96.039 na segunda-feira, um recorde. Há uma semana, na quarta-feira, o país registou mais de 2200 mortes e 185 mil novos casos (igualando um recorde de Setembro).

Nos últimos dias houve uma diminuição nos casos e no número de mortes, mas os especialistas avisam que as estatísticas estão distorcidas por causa do dia de Acção de Graças, na última quinta-feira, e antecipam um pico provocado pelas viagens e encontros familiares deste feriado.