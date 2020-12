Fredi Priadi, o alfaiate que cria moda e fantasias para... gatos

Pode não ser alta-costura, mas Fredi Lugina Priadi, um antigo professor indonésio, assumiu o papel de alfaiate, depois de ter encontrado um mercado lucrativo para as suas propostas de fatos para felinos.

Depois de deixar o seu trabalho como professor, Fredi Lugina Priadi tentou vingar em vários negócios, incluindo na gestão de uma oficina de reparação de motas. Até que tropeçou na moda dos gatos, uma ideia de um primo seu, especialmente fã destes animais.

O homem, de 39 anos, fornece agora trajes para donos de animais de estimação exigentes que procuram vestir os seus felinos a preceito. Há desde fatos de super-herói, incluindo Thor e Super-Homem, até fardas de enfermeira ou mesmo trajes islâmicos tradicionais.

“No início, quando os meus primos, que adoram gatos, me deram a ideia de fazer estes fatos, achei estranho”, recordou Fredi Priadi. “Mas acabou por ser engraçado vê-los com fatos”, disse, durante uma visita à sua oficina em Bogor, a sul da capital Jacarta.

Desde a criação do seu negócio online há três anos, o alfaiate factura por mês quase três milhões de rupias (176 euros, ao câmbio actual). Para se ter uma ideia, o salário mínimo no país, que oscila de província para província, anda entre 1.742.000 de Java Central e 4,2 milhões de Jacarta.

A ajudar ao crescimento, clientes que compram fatos às dezenas. Foi o caso de Risma Sandra Irawan, que adquiriu já cerca de 30 fatos para o seu gato Sogan e que faz encomendas para ocasiões especiais, seja a festa muçulmana de Eid al-Fitr (que marca o fim do jejum do Ramadão) ou no Natal.

“É apenas por diversão... para aliviar o stress”, explicou Risma, que criou uma conta na plataforma de comunicação social TikTok, onde mostra as roupas de Sogan e que já tem mais de 50 mil seguidores – mas, nem todos fãs.

Enquanto muitos o acham giro, há comentários negativos a circular nas redes sociais de utilizadores que consideram cruel vestir um gato. E há ainda quem alerte para as consequências de manter um animal doméstico com roupas durante demasiado tempo: entre outras coisas, o facto pode causar stress e angústia ao felino e traduzir-se em alterações de comportamento.