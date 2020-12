Hilton confirma mais três hotéis em Portugal, incluindo nos Açores

Hilton Porto Gaia, Legacy Hotel Cascais, Curio Collection by Hilton e DoubleTree by Hilton Lagoa Açores. São os nomes de baptismo, correspondentes a diferentes segmentos de luxo da célebre cadeia hoteleira internacional, das próximas unidades hoteleiras da marca em Portugal.

Até agora, estava presente na gestão do Hilton Vilamoura As Cascatas e do Conrad Algarve, além de integrar o recente luxo do Boeira Garden de Gaia na Curio Collection e o Fontana Park de Lisboa na chancela Doubletree. Para 2021, já tinha anunciado a Emerald House, novo hotel em Lisboa, e o Sé Catedral Hotel no centro do Porto.

Segundo comunicado da cadeia hoteleira, os três novos hotéis anunciados representam um “investimento combinado de cerca de 60 milhões de euros”. O gabinete de comunicação esclarece, porém, que “o investimento referido” é “da parte dos proprietários” dos imóveis, não estando a Hilton a investir em imobiliário. “Os proprietários chegam a acordo com o Hilton para acordos de franchising ou gestão, dependendo de cada caso”, sublinha-se.

A confirmação deste “duplicar do portefólio” no país marca uma estreia especial: a chegada aos Açores. O DoubleTree by Hilton Lagoa Açores deverá abrir em 2022 na ilha de São Miguel. Ficará localizado em Lagoa, na Avenida da Inovação. Uma “construção nova”, com 101 quartos, incluindo restaurante, piscina exterior e bar, spa e centro de fitness. O acordo aqui é com o grupo Let's Sea Azores e a “primeira pedra” já foi lançada há um ano.

Já presente na Grande Lisboa, a Hilton vai também estrear-se noutra meca do turismo de luxo, Cascais. O Legacy Hotel Cascais integrará o segmento Curio Collection by Hilton, ficará junto ao centro histórico na Avenida 25 de Abril e terá 58 quartos, todos com varandas e anúncio sugestivo: “Vistas deslumbrantes sobre o oceano e o pátio.” A inauguração está prevista para o Verão de 2023. Aqui, a propriedade “vai operar ao abrigo de um acordo de franchising entre a Hilton e a Honest Talents Lda, detida pela Reformosa, uma promotora imobiliária especializada em projectos de luxo, sediada em Lisboa e propriedade da milionária taiwanesa Ming-Chu Hsu - que este ano se tornou particularmente falada pela oferta de 144 ventiladores a Portugal para combater a covid-19.

Em Gaia, o hotel deverá abrir já no próximo Verão, e junta-se ao Sé Catedral Hotel Porto, também com a insígnia da cadeia hoteleira e com abertura marcada para mesma altura. Mas em Gaia será mesmo um Hilton sem necessidade de mais chancelas, o segundo neste segmento do luxo extremo no país, depois de Vilamoura. O Hilton Porto Gaia terá como vizinhas as históricas caves de vinho do Porto. Inclui restaurante e um bar com vista panorâmica, spa e ginásio. Os dois Hilton juntam-se a outro projecto de luxo no Grande Porto de outra histórica (e concorrente) cadeia hoteleira, a Sheraton (grupo Marriott): também no Verão deverá começar a operar o Four Points by Sheraton de Matosinhos.

Além destes, a Hilton já tinha anunciado a The Emerald House Lisbon (chancela Curio Collection), que deverá abrir em 2021. Segundo a cadeia hoteleira, estarão em rampa de lançamento, no total, oito hotéis by Hilton em Portugal.