Green NCAP premeia eléctricos com 5 estrelas

O Green NCAP, organismo satélite do independente Euro NCAP, divulgou os resultados a 24 modelos testados, em que se conclui que a o selo “verde” é, segundo os seus parâmetros, um exclusivo dos automóveis eléctricos: apenas dois foram testados, mas somente estes conquistaram as ambicionadas cinco estrelas - Hyundai Kauai Electric e Renault Zoe.

No entanto, deixa a ressalva: esta primeira ronda de avaliações, que não inclui nenhum híbrido “plug-in” (em comunicado informa-se que estes serão incluídos nos testes de Fevereiro), foca-se no processo energético do tanque (ou bateria) à roda, sendo o objectivo analisar toda a linha entre o poço e a roda, tendo assim em conta “as emissões ‘a montante’ envolvidas no fabrico de combustíveis ou na produção de electricidade”.

Mas, para já e enquanto as metodologias que permitirão critérios mais alargados não chegam, há mais estrelados, como o híbrido Toyota C-HR que, com três estrelas e meia (o outro híbrido testado, o Honda CR-V, não foi além das duas estrelas e meia), posicionou-se na terceira posição da lista.

Sem entradas com quatro estrelas, o quarto lugar não deixa de ser uma surpresa, ao ser ocupado por um Diesel: o 2.0 litros de 194cv da Mercedes-Benz (Classe C 220d) conseguiu as três estrelas. No seu encalço, o bloco 1.2 Puretech de 110cv do grupo PSA (Peugeot 208 e 2008), o 1.3 TCe 130 que alimenta o Renault Captur e o TCe 100 do Clio.

A fechar a lista dos três estrelas, duas entradas do Grupo Volkswagen: o Seat Ibiza na versão TGI, movida a gás natural (GNC), e o VW Polo, equipado com o tricilíndrico 1.0 sobrealimentado, a debitar 115cv.

O Green NCAP é acolhido e apoiado pelo Programa Europeu de Avaliação de Novos Automóveis (NCAP, na sigla original).