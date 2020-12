Gama do Volkswagen Golf cresce com a Variant

“Mais espaço, mais dinâmica e mais eficiência.” É desta forma que a Volkswagen apresenta a mais recente entrada na gama do Golf de oitava geração, a carrinha Variant, uma carroçaria que continua a ter relevância no mercado luso, ainda que bastante preterida nos últimos anos a favor dos igualmente versáteis, mas mais “exibicionistas” SUV.

Em comparação com a versão que substitui, a Variant cresceu 6,6cm, facto que se reflecte, por um lado, no crescimento do espaço para as pernas dos passageiros traseiros e, por outro, no aumento da volumetria da bagageira: com os bancos rebatidos atinge os 1642 litros.

Em termos de motorizações, as apostas recaem sobre o motor TDI “twin dosing”, cujo duplo catalisador de redução selectivo reduz, alega a marca germânica, os óxidos de nitrogénio até cerca de 80%. A gasóleo, há oferta de potências de 115 cv e 150cv.

Além destes, a carrinha pode ser servida pelos gasolina de 1,0 litro e 110cv ou 1,5 litros de 130 ou 150cv e ainda pelos eTSI que, com as mesmas configurações dos gasolina, são apoiados por um sistema eléctrico de 48 V, com o objectivo de reduzir consumos e emissões.

Apresentada com quatro níveis de equipamento (Golf, Life, Style e RLine), a Variant é proposta a partir de 25.335 euros (1.0 TSI 110 cv, caixa manual de 6 velocidades).