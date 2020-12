A fotografia de um Rio Partido na Rússia é uma das vencedoras dos prémios APA

No Inverno de 2020, Tom Putt teve a sorte de liderar uma expedição fotográfica ao Lago Baikal, na Sibéria, Rússia, o maior lago de água doce do mundo que por esta altura congela, criando formas e texturas sempre únicas. A fotografia Rio Partido de vista aérea valeu a este fotógrafo o primeiro lugar nos Australian Photography Awards (categoria Paisagem) que este ano receberam 5800 fotografias distribuídos por oito categorias. "Teoriza-se que a neve caiu no lago e foi soprada por ventos selvagens trazidos por um vale próximo à costa. Conforme o lago congelou, a neve espalhou-se por centenas de metros na água gelada, causando estes padrões" naquela que o australiano descreve como "paisagem complexa" feita de gelo, rachas e linhas finas como "teias de aranha".

Natalya Stone venceu a categoria Vida Selvagem com um momento captado no Parque Nacional Grand Teton, nos Estados Unidos. Enquanto se concentrava num enorme bisonte, a cena foi interrompida por um bando de estorninhos que encheram o céu. "Uma cena pacífica logo se transformou em caótica", conta a fotógrafa. "A combinação de borrões e de pássaros bem focados mostra o movimento do momento."

Os restantes vencedores são Nicole Reed (Retrato), Christopher Hopkins (Documentário), Claudia Messenger (Estudante), Cara O'Dowd (Livre), Pepijn Thijsse (Viagem/Street) e Harper Allen (Junior, para menores de 13 anos).