Governo fixa regra de falta justificada sem salário por fecho das escolas

Depois das dúvidas que surgiram por causa do encerramento das escolas na véspera dos feriados de Dezembro, o Governo fez publicar finalmente o quadro legislativo a prever que os pais que fiquem com os filhos em casa terão a falta justificada com perda de remuneração. Em alternativa, estes trabalhadores podem pôr férias, sem necessidade de acordo com o empregador.

Depois de ter decidido suspender as actividades lectivas e não lectivas nos dias 1 e 7 de Dezembro, sem prever que as empresas não dariam ponte aos seus trabalhadores nesses dias, o Governo acabou por aprovar e fazer publicar uma alteração ao Decreto-lei 10-K/2020 que, em Março, criou um regime excepcional e temporário de faltas justificadas motivadas por assistência à família ou por desempenho de funções de bombeiro voluntário durante a pandemia.

No diploma publicado na sexta-feira ao final do dia, é aditado um novo artigo ao decreto-lei de Março, considerando justificadas as faltas motivadas por assistência a filho ou outro dependente a cargo menor de 12 anos ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica, decorrentes da suspensão das actividades lectivas e não lectivas e formativas previstas no decreto do estado de emergência.

As faltas implicam a perda de remuneração e devem ser comunicadas ao empregador com antecedência de cinco dias. Porém, esta ausência não conta para o limite anual de 30 dias para assistência a filho ou neto. Se o trabalhador não quiser perder a remuneração, pode marcar férias, sem necessidade de acordo com o empregador, mediante comunicação por escrito.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Perante o avanço da pandemia em Portugal, foi decretado novamente o estado de emergência e em meados de Novembro o Governo decidiu dar tolerância de ponto dos funcionários públicos e encerrar as escolas na véspera dos feriados de 1 e 8 de Dezembro. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro apelou às empresas do sector privado para darem dispensa aos seus trabalhadores nesses dias.

Mas o facto de se tratar de um apelo ao sector privado e de não haver obrigatoriedade de dar o dia, aliada à falta de clareza quanto à justificação das faltas e à falta de disponibilidade das empresas para fazerem ponte, gerou controvérsia. Os próprios juristas alertavam para a falta de um quadro legal que permitisse aos pais faltar para cuidar das crianças.

No final de uma reunião com os parceiros sociais, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, acabou por dizer que as faltas seriam justificadas, mas os trabalhadores perderiam o salário, não estando previsto qualquer apoio. Questionada sobre o enquadramento legislativo deste entendimento, a ministra remeteu os pormenores legislativos para a Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT). A resposta haveria de chegar na sexta-feira com a aprovação em Conselho de Ministro do Decreto-lei 101-A/2020.