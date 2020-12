Englobamento do IRS chumbou, mas Governo mantém a medida na agenda

Depois de ter negociado na especialidade o segundo Orçamento do Estado (OE) da legislatura, o Governo de António Costa e a bancada do PS voltaram a deixar de fora uma das propostas com que os socialistas se apresentaram às eleições legislativas de 2019: “Caminhar no sentido do englobamento dos diversos tipos de rendimentos em sede de IRS, eliminando as diferenças entre taxas”.

