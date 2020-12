Jorge Jesus quer garantir já o apuramento na Liga Europa

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, está confiante no apuramento antecipado para os 16 avos-de-final da Liga Europa, que acredita poder confirmar já esta quinta-feira, no Estádio da Luz (20h), frente aos polacos do Lech Poznan.

E, apesar de naturalmente pretender regressar às vitórias em casa - depois do empate (3-3) com o Rangers -, Jorge Jesus equaciona dois cenários para garantir um dos lugares de apuramento no grupo D, bastando-lhe pontuar para obrigar o Standard Liège a vencer as duas partidas que lhe restam, a última das quais na recepção ao Benfica, que teria de superar por uma margem superior a três golos, algo que Jesus vê como altamente improvável.

?? Foi há pouco mais de um mês que Darwin fez um hat trick na Polónia. 5.ª feira é dia de jogo na Luz! #SLBLPO #UEL pic.twitter.com/omDMv4NU7s — SL Benfica (@SLBenfica) December 2, 2020

De qualquer modo, depois de ter batido o Lech Poznan por 2-4 no primeiro jogo da fase de grupos, Jorge Jesus espera agora nova vitória nesta penúltima ronda, para evitar cálculos mais complicados.

“Vencendo, a equipa fica apurada para a próxima fase!”, vinca o técnico, sem hesitar quanto à meta a atingir. “O objectivo é ser apurado... que podemos conquistar vencendo ou empatando. O empate pode não ser suficiente, mas era preciso perder por quatro golos com o Standard Liège”, assinala, admitindo “poucas” alterações no “onze” habitual, até porque poderá já dispor de jogadores como Julian Weigl, Nuno Tavares, Darwin Nuñez e Adel Taarabt.

Mas, primeiro, Jesus precisa de perceber que tipo de resposta física poderão os jogadores dar, inclusive os que actuaram na Madeira, para a Liga, o que passa pela avaliação no treino e pelo relatório do departamento médico.

“Vai haver alterações, só não sei quantas”, promete, garantindo apenas a presença de um nome, caso não haja impedimentos de ordem física. “Se o Otamendi estiver apto, será ele e mais dez!”, anunciou, afastando qualquer quadro de punição pelo erro do internacional argentino no jogo com o Marítimo.

“Depois do golo, o Otamendi fez talvez o seu melhor jogo no Benfica. Logo, se superou o erro no próprio jogo, não vejo como haveria de acusar qualquer problema nesta altura, tratando-se de um internacional que sabe o valor que tem e que erros acontecem a todos os jogadores”.

Jorge Jesus respondeu ainda à acusação de machismo, depois da resposta dada a uma jornalista, no final do jogo com o Marítimo, que já mereceu a intervenção do sindicato dos jornalistas. “Machismo? Não sei o que é isso. Essa carapuça não me entra. As sociedades são muito mascaradas e essa é uma notícia mascarada”, reagiu, insistindo que nas conferências de imprensa responde a jornalistas e não a géneros ou raças.

Sobre o Lech Poznan, Jorge Jesus destaca o “atrevimento posicional" do adversário. “Se calhar, foi por isso que fizemos quatro golos. Analisámos o adversário, mas não sei se vai apresentar-se da mesma maneira”.