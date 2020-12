Frederico Silva mantém boa forma na Maia

Três dias depois de ter disputado, pela primeira vez, uma final do Challenger Tour, Frederico Silva não acusou a mudança de condições nem o desgaste da viagem desde o Brasil e juntou-se a Pedro Sousa e Gastão Elias na segunda ronda do Maia Open. O tenista das Caldas da Rainha beneficiou da ajuda do número dois português, que tinha defrontado o mesmo adversário, o francês Hugo Grenier, há poucas semanas, no Lisboa Belém Open.

“Sabia o que tinha de fazer – tinha falado com o Pedro Sousa e com o meu treinador, o Pedro Felner, e tentámos analisar o jogo deles. O que tínhamos previsto e a táctica que tínhamos pensado encaixou bem no encontro e correu bem. Entrei bem no jogo e isso também me deu confiança, puxou-me para cima e deixou o cansaço de lado”, explicou Silva (183.º no ranking), depois de derrotar Grenier (255.º), por 6-3, 6-2, em 73 minutos.

O quarto melhor jogador português no ranking mundial entrou muito bem no primeiro set, no qual liderou por 5-0. No segundo, o domínio de Silva foi mais consistente e apesar de ter consentido o contra-break a Grenier, logo no segundo jogo, distanciou-se decisivamente a 3-2 e não mais perdeu o controlo do encontro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nesta quinta-feira, Silva vai defrontar Andrea Arnaboldi (276.º), o último tenista com entrada directa no quadro principal, mas que iniciou o torneio eliminando o mais cotado, o espanhol Pedro Martínez (85.º). Há cerca de um mês, os dois defrontaram-se num challenger em Parma, com o italiano de 32 anos a vencer em três sets.

“O principal factor é mesmo a diferença de superfície. Jogámos num campo indoor rápido – provavelmente foi o torneio com superfície mais rápida que joguei na minha carreira – e amanhã vamos jogar em terra batida. Vai ser diferente e de certa forma pode jogar a meu favor, mas o Arnaboldi é um jogador com muita experiência, já teve óptimos resultados, com boas qualidades, por isso vai ser sempre um adversário bastante duro”, adiantou Silva.

Antes, às 13 horas, Pedro Sousa (113.º) e Gastão Elias (429.º) decidem entre si quem avança para os quartos-de-final. Os nervos habituais nos duelos entre dois amigos de longa data afectaram a qualidade do embate registado há sete semanas, na primeira eliminatória do Lisboa Belém Open, favorável a Sousa, após ceder o set inicial no tie-break.