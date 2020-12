Carlos Carvalhal aposta no melhor Sp. Braga

O Sp. Braga poderá confirmar a passagem aos 16 avos-de-final da Liga Europa já esta quinta-feira, frente ao AEK de Atenas (17h55), na Grécia, em partida da quinta ronda do grupo G, bastando um empate desde que o Leicester não saia derrotado da Ucrânia, frente ao Zorya.

Carlos Carvalhal, treinador dos “arsenalistas”, sabe que a derrota é o único resultado que poderá baralhar as contas do grupo, mas também o único que serve os propósitos do AEK, pelo que se espera um duelo intenso, sem grande margem de manobra para gerir o plantel minhoto.

????????????: uma capital cheia de história ??, monumentos ??? milenares e mitologia para dar e vender! ??



Tudo a postos, Gverreiros? A visita guiada ?? do nosso anfitrião Alan vai começar ?? pic.twitter.com/3jLHmHr34Y — SC Braga (@SCBragaOficial) December 2, 2020

“É difícil, mas vamos estar à altura das responsabilidades. Temos boas expectativas. Não tememos nada”, refere, sem menosprezar os gregos. “Respeitamos o adversário, sabemos que é uma equipa competente, com um bom treinador e uma boa organização. É uma equipa que está a lutar pelo título e não esperamos facilidades. Respeitamos o adversário, mas como sempre digo, é 100% de respeito e 0% de medo”, insiste, descartando experiências.

“Se fomos à Trofa no máximo das nossas capacidades, contra uma equipa da terceira divisão - e tivemos muitas dificuldades para vencer -, obviamente que contra o AEK temos de estar no nosso melhor. De outra forma não faria sentido”, rebate, sem excluir alterações no “onze”.

“Quando uma equipa como o AEK ou o Sp. Braga fazem algum tipo de gestão, é sempre a primeira equipa que entra em campo. Tenho dois jogadores por posição, com a mesma competência, e nunca escolho a segunda equipa. Aparecemos na máxima força em cada jogo. Portanto, vou lançar os que entendo serem os melhores para este jogo”.