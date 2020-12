Dez cidades portuguesas desenham projecto que vai definir a sua próxima década

Começou o processo do qual só se saberá o resultado daqui a dois anos. Depois de anos em que as câmaras foram anunciando que entravam na corrida a Capital Europeia da Cultura em 2027, o Ministério da Cultura, através do Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC), abriu o convite para a apresentação de candidaturas a 23 de Novembro, sendo que as 10 cidades que já manifestaram o interesse terão que entregar a documentação no prazo de um ano. Ainda assim, o processo terá que passar por fases de avaliação e pré-seleção, o que significa que a decisão final só será conhecida em Dezembro de 2022 ou Janeiro de 2023.

Continuar a ler