As bodas de prata dos Smif-N-Wessun

Entrevista

Dah Shinin’ (1995), álbum fundacional da golden age do hip-hop nova-iorquino (anos 90), celebrou em 2020 as suas 25 primaveras. Mas os Smif-N-Wessun estão com os olhos nas próximas 25 e The All, o seu último álbum, é um grande regresso — às origens, também.