Grupo de 14 governantes compromete-se com um oceano 100% sustentável a partir de 2025

O Painel de Alto Nível para uma Economia Sustentável do Oceano, que integra 14 chefes de Estado e do Governo, incluindo o primeiro-ministro português, António Costa, apresentou esta quarta-feira um compromisso para os próximos dez anos. Abrangendo cinco áreas, o compromisso pretende proteger o oceano (e o planeta) e aproveitar, ao mesmo tempo, as suas potencialidades para lidar com desafios globais como as alterações climáticas, a segurança alimentar e a manutenção da biodiversidade.

Continuar a ler