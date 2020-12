O que traz uma Web Summit em modo virtual?

A Web Summit arranca esta quarta-feira em formato virtual para mais de 100 mil pessoas com acesso à plataforma online. Os organizadores explicam que será uma feira a “dois ecrãs”: o do computador onde os donos de bilhetes poderão assistir a palestras, debates e aulas virtuais, e o do telemóvel onde uma aplicação móvel permite interagir com os participantes e palestrantes (e que já existia em edições anteriores).

Apesar da ausência de uma feira física, a empresa mantém a totalidade apoio dos 11 mil euros do Estado (três milhões da Câmara de Lisboa e oito milhões do Governo). Quem tinha comprado um bilhete para 2020 à espera de um evento físico de 2020, porém, terá acesso ao formato virtual deste ano e acesso directo à feira de 2021.

Em 2020, em vez de palcos há seis canais para escolher durante o evento. Tal como a edição de 2020 da Collision at Home — o evento irmão da Web Summit que aconteceu todos os anos em Toronto, Canadá — esta edição terá “reuniões mistério” (Mingle) com participantes escolhidos aleatoriamente. Cada sessão dura apenas alguns minutos, com a Web Summit a trocar os pares automaticamente no final desse período.

O bilhete mais barato para a Web Summit custa 219 euros, mas é possível assistir a muitas das palestras, gratuitamente, no YouTube. O PÚBLICO destacou alguns dos principais eventos e oradores da agenda:

2 de Novembro

A sessão de abertura da Web Summit arranca com discursos do fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, do primeiro-ministro António Costa e do Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina. De seguida, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, apresenta a sua visão da Europa no presente e no futuro e Tim Berners-Lee, conhecido como um dos “pais da Internet”, volta à feira para fazer o ponto da situação do mundo que ajudou a criar. Às 17h, o presidente da Huawei, Liang Hua, fala sobre o potencial das novas redes 5G numa altura em que a Huawei enfrenta desconfiança sobre a segurança e privacidade da sua tecnologia. O presidente da Samsung, Young Sohn, também estará na Web Summit, mas será para falar do futuro da inteligência artificial.

No primeiro dia, há ainda tempo para um debate sobre o desfecho das eleições norte-americanas.

3 de Novembro

O fundador da plataforma online Zoom, Eric Yuan, vem à feira para falar o impacto das tecnologias digitais no novo normal imposto pela pandemia. A popularidade do Zoom explodiu em 2020 para reuniões de família, amigos, trabalho e aulas, mas o serviço também foi alvo de várias controvérsias devido ao zoombombing — um fenómeno em que pessoas com más intenções (os ditos trolls, na gíria da Internet) interrompem reuniões públicas na aplicação para transmitir pornografia, imagens violentas ou comentários racistas.

As eleições norte-americanas foram outro dos temas quentes de 2020 e por isso Nick Clegg, o vice-presidente com a responsabilidade de comunicações e assuntos globais do Facebook, sobe a palco para falar dos desafios de se gerir uma rede social onde se debate política e se tenta espalhar desinformação. O presidente da Microsoft Brad Smith volta a marcar presença no evento para falar dos desafios com a segurança e a privacidade em 2020. Há ainda tempo para se falar do futuro da indústria do Fitness em modo virtual.

4 de Dezembro

É o último dia da Web Summit. Será eleita a vencedora do concurso de startups que decorre entre os três dias. Trata-se de um vestígio da primeira versão da feira que foi criada para ser um palco onde novas empresas se podiam apresentar aos investidores e continua presente na versão online. Entre os oradores do terceiro dia, destaca-se a comissária europeia da Concorrência, Margrethe Vestager e o presidente do Banco Europeu de Investimento, Werner Hoyer​. A sustentabilidade é outros dos focos do último dia, com tempo para se falar de um futuro sem plástico e com mais pessoas vegetarianas graças a tecnologia que tenta recriar o sabor da carne.

A feira encerra às 20h45 com uma mensagem do presidente Marcelo Rebelo de Sousa.