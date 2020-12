Há seis semanas que o número de novos casos não era tão baixo em Portugal

Morreram 72 pessoas na segunda-feira com covid-19 em Portugal. Há 2401 novos casos e 7935 recuperações registadas no último dia. Os números constam do boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgados esta terça-feira.

Desde 20 de Outubro que o número de novos casos não era tão baixo em Portugal, dia em que foram registados 1876 casos. Portugal regista ainda o maior número de recuperados desde 16 de Novembro. Além disso, desde 12 de Maio que a descida no número de internados não era tão acentuada: há menos 67 pessoas internadas por causa desta doença e também menos quatro pessoas em cuidados intensivos. O total de internamentos é de 3275 e, destes, os que merecem cuidados intensivos são actualmente 521.

O país ultrapassou ainda as 300 mil infecções desde o início da pandemia. Ao todo, 300.462 pessoas já estiveram infectadas com o coronavírus SARS-CoV-2 (que causa a doença covid-19). Destas, 75.008 casos ainda estão activos, menos 5606 do que no boletim anterior.

O número total de pessoas que já recuperaram, desde o início da pandemia, é de 220.877. Quanto ao número de óbitos já verificado por causa da covid-19 é de 4577. Há menos 1514 contactos em vigilância (sendo este número no total de 79.963).

Norte com mais mortes e novos casos

Foi na região norte que se registaram, no último dia, mais mortes e mais novos casos: mais 43 óbitos por covid-19 e 1300 novas infecções por SARS-CoV-2, de acordo com os dados do boletim da Direcção-Geral da Saúde, divulgados esta terça-feira. Desde o início da pandemia, esta zona do país contou 157.785 casos confirmados e um total de 2182 mortes.

Em termos de óbitos, a segunda região mais afectada no último dia foi a zona centro, com mais 13 mortes. No que respeita a novos casos, foi a região de Lisboa e Vale do Tejo (538).

Assim, esta zona de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza mais 11 óbitos, sendo o total, desde o início da pandemia, de 1623. Quanto ao acumulado de infecções é de 99.061.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No Centro, o total de óbitos, desde que o SARS-CoV-2 foi detectado no país, é de 583. Houve mais 349 novos casos, sendo o total contado até à data de 30.025.

O Alentejo registou, num período de 24 horas, mais três mortes (o total, desde o início da pandemia é, nesta região, de 119). Quanto ao número de novos casos foi de 129, sendo o valor global de 6287. No Algarve, houve mais duas mortes (o total é, até à data, de 51). Quanto aos novos casos, foram mais 48, registando-se, até ao momento, 5351.

Nos Açores e na Madeira não houve óbitos por covid-19 no último dia. Os Açores registam um total de 17 mortes desde o início da pandemia; a Madeira, dois. Quanto a novos casos, foram mais 20 na Madeira (o total é de 914) e mais 17 nos Açores (o total é de 1039).