Orçamento fechado, contas em aberto

O Orçamento do Estado (OE) para 2021 foi aprovado na semana passada mas ainda está por conhecer o custo para as contas públicas das propostas de alteração que passaram no Parlamento e que vão fazer parte da lei final. Para já, os partidos e o Governo apresentam cálculos parcelares sobre o impacto das medidas (dos outros) que vão ser incluídas no OE.

