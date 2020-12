A UE deixa muito a desejar na pandemia

A questão fulcral no combate à epidemia, a par da intervenção médica nos seus diferentes níveis, deve basear-se numa profilaxia racional, com uso generalizado de máscara, higiene apropriada e distanciamento adequado. E o cumprimento dessas práticas exige uma sistemática e persistente pedagogia social para a educação preventiva dos cidadãos e a regulação pelo governo de meios adequados de espaçamento em transportes, locais de trabalho, escolas e residências colectivas. A luta contra a pandemia depara-se com atitudes polarizadas, que vão da denegação irracional e obscurantista da realidade e perigosidade da infecção pelo vírus SARS-CoV-2, alimentada por protestos contra medidas restritivas, a par de outras em que se difunde uma fobia pavorosa, paralisante da vida social, com repercussão na saúde mental, na vida social e liberdade, alimentando uma demagogia securitária repressiva. No n.º de 28 de Novembro da revista de saúde e medicina Lancet, o editorialista Richard Horton dá o alerta, num breve artigo sobre a “Europa e a covid-19 – lutando com a tragédia”. Este cientista alerta para o fracasso da política preventiva na Bélgica, centro nevrálgico da UE, e alerta para os riscos em toda a Europa. Declara também que o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) da Europa, com sede em Estocolmo, foi incapaz de coordenar políticas sanitárias no espaço europeu. A União, de facto, deixa muito a desejar nesta prova de sanidade e civilidade.

José Manuel Jara, Lisboa

Tranquilidade versus alarmismo

Finalmente uma abordagem calma, clara, realista e atenta sobre o SNS e obviamente sobre todos os seus profissionais que são o nosso suporte e esperança. Com uma abordagem consciente das dificuldades e de algumas indefinições, Filipe Almeida, em entrevista ao PÚBLICO, devolve-nos a tranquilidade, que alguns, como o bastonário da Ordem dos Médicos, em cada intervenção (e são muitas, demasiadas), nos tira, com ataques mais políticos do que do foro médico. Contra esse “alarmismo doentio”, Filipe Almeida traça-nos o retrato real e complexo do que se passa, mas ao mesmo tempo de uma forma serena consegue devolver-nos a confiança que tanto desejamos. Obrigado.

Carlos Colaço, Charneca de Caparica

À terceira é de vez?

Quem não se lembrará da luta para o achatamento da curva na primeira vaga, que depois de atingida, António Costa veio alertar a plebe que lá para o Outono estava mais que certo que podíamos contar com a segunda. Assim sendo, o país, para além de começar a facilitar, também pensou que as autoridades sanitárias e os governantes se iriam preparar atempadamente e devidamente para o combate. O Outono chegou na data prevista, e logo após, eis que a segunda vaga nos bate à porta com armas e bagagens bem mais forte que a primeira. Quando os quadros dos resultados da pandemia nos começaram a entrar pela porta dentro, António Costa regressa, não para nos sossegar, antes pelo contrário, para com uma enorme desfaçatez anunciar que a tal vaga tinha chegado antecipadamente.

Infelizmente, os resultados confirmam o falhanço dos responsáveis. Entretanto, Marta Temido, tinha vindo sossegar a populaça. Que as vacinas contra a gripe sazonal tinham sido encomendadas já a contar com a natural subida na procura, e por isso, poderíamos ficar descansados. Porém, passados poucos dias, e com os stocks esgotados em toda a parte, a ministra confirma o que se temia. Não contavam com tanta afluência, e não há laboratório que possa socorrer-nos para evitar o segundo falhanço do Governo em tão pouco tempo. Entretanto, com a promessa que a nova vacina contra a covid-19 quando chegar irá dar para todos, é nomeado um grupo para estudar a importação, o armazenamento, a distribuição e a sua aplicação, quando outros países já estão mais que preparados para esse efeito. Perante tal quadro desolador, levanto a seguinte questão: será que à terceira é de vez ou não há duas sem três? Henrique Jorge Cardeal de Morais, Porto

Pior que um caracol

Um amigo enviou-me uma carta, com carimbo datado de 14.11.2020. A carta que veio de Areias, em São João das Lampas, para Vila Nova de Gaia, chegou à minha caixa do correio pelas 13h50 de 30.11.2020, isto é, passados 16 dias. Isto faz-me lembrar que nem na guerra colonial um aerograma demorava tanto tempo. Estes actuais CTT são mais um exemplo do muito de mau que se instalou em Portugal. Nem um caracol pior desempenho teria feito.

José Amaral, Vila Nova de Gaia