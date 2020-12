Costa avisa Hungria e Polónia que braço de ferro é para resolver na cimeira da próxima semana

“Não há um Plano B” para salvar a União Europeia da crise provocada pela pandemia, só há uma única hipótese que é concluir o mais rapidamente possível o processo de aprovação definitiva do histórico acordo para a recuperação económica fechado pelos 27 em Julho, vincaram o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e o primeiro-ministro português, António Costa — que esta terça-feira realizou uma visita relâmpago a Bruxelas para contactos preparatórios da “difícil” cimeira europeia de 10 e 11 de Dezembro, e também da presidência portuguesa da União Europeia, que tanto pode ser auspiciosa, com o virar da página para uma nova era pós-covid, como pode arrancar agourada pelo fracasso das negociações entre os líderes na próxima semana.

Continuar a ler