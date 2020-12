Quando o “fiozinho de azeite” vira uma piscina no prato. Qual o lugar da gordura na dieta?

Sabemos que as nozes, o azeite, a manteiga de amendoim e o abacate são alimentos que fazem parte de uma alimentação saudável, mas podem não ser os melhores aliados da dieta, especialmente quando são consumidos nas quantidades erradas.

Neste episódio do Vitamina P, a nutricionista Ariana Costa fala sobre o papel da gordura na alimentação e dos vários tipos de gordura que existem. Pelo caminho, dá dicas sobre como cozinhar de forma saudável sem abdicar do sabor e da tradição.

A nutricionista lembra ainda que “não há a dieta maravilha” — o truque é a consistência. “No fundo, somos aquilo que comemos todos os dias”, explica. Não é um brigadeiro ou torrada com manteiga ao fim-de-semana, nem uma salada e sopa à segunda-feira que fazem a diferença. O foco é fazer boas escolhas a maior parte do tempo. “Nenhuma restrição alimentar conduz a um estilo de vida saudável”, frisa Ariana Costa durante a conversa com a jornalista Karla Pequenino.

Neste episódio do Vitamina P, há ainda tempo para falar com Luís Pereira, do blog Prato Fitness, cheio de receitas saudáveis, que nos ensina como fazer panquecas com três ingredientes.

O final do episódio, como sempre, é dedicado a desmontar mitos: de onde veio a ideia de que fazer exercício de manhã, antes do pequeno-almoço, ajuda a perder massa gorda?

