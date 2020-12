Doce e (Mais) Saudável: Três receitas de Mafalda Agante

A animadora de rádio e amante de doces Mafalda Agante tem um novo livro. Chama-se Doce e (Mais) Saudável e reúne dezenas de receitas doces mas com a preocupação de serem saudáveis, sem perder o sabor, ressalva a autora que criou a marca “Há alguém mais gulosa do que eu?”, que é um blogue, uma app, um canal de YouTube, uma loja online e uma empresa de consultoria gastronómica.

Neste terceiro livro — que foi contemplado nos Óscares dos livros de cozinha, na categoria de Sobremesas e Pastelaria —, as receitas são fáceis e deliciosas, feitas sem recorrer ao açúcar refinado, sem corantes nem conservantes, sem glúten; algumas vegan e outras sem lactose.

A autora decidiu partilhar três receitas com os leitores do Ímpar. Aqui ficam:

Foto DR

Bolo de Lima e Iogurte

(sem açúcar refinado, sem glúten)

Bolo:

1 ovo

45 g de açúcar mascavado

45 g de farinha sem glúten

25 g de manteiga sem sal, amolecida

1 colher de sopa de sumo de lima

1 colher de sopa de leite

Decoração:

Iogurte grego q.b.

Raspas de lima q.b.

Procedimento:

Bater muito bem o ovo com o açúcar numa taça, juntar os restantes ingredientes e bater. Verter a massa numa caneca ou chávena de chá. Levar ao microondas durante 75 segundos. Servir com iogurte grego ou iogurte cremoso de baunilha e raspas de lima.

Foto DR

Torta de Cacau

(sem açúcar refinado, sem glúten, sem lactose)

Torta:

4 ovos

120 g de açúcar mascavado

50 g de amido de milho

50 g de cacau cru em pó

Creme:

200 ml de natas sem lactose (ou natas vegetais)

50 g de morangos

4 colheres de sopa de xilitol

Decoração:

3 colheres de sopa de cacau em pó

Procedimento:

Massa: untar um tabuleiro com óleo de coco ou azeite e forrar com papel vegetal também untado. Pré-aquecer o forno a 175° C. Bater as claras em castelo e reservar. Bater as gemas com o açúcar até obter uma massa fofa. Misturar o cacau e o amido de milho, envolver as claras. Verter no tabuleiro. Levar ao forno durante 12 a 15 minutos. Desenformar sobre uma folha de papel vegetal e retirar o papel da cozedura. Deixar arrefecer.

Creme: bater as natas com o xilitol. Barrar o chantilly na massa e espalhar os morangos aos cubinhos. Enrolar, com a ajuda do papel vegetal, pelo lado mais largo. Levar ao frigorífico durante 1 hora. Polvilhar com cacau em pó.

Foto DR

Quadrados de Cenoura

(sem açúcar refinado, sem glúten)

Bolo:

3 ovos

225 g de açúcar mascavado

225 g de farinha sem glúten

200 g de cenoura picada

100 g de manteiga sem sal amolecida

½ colher de sobremesa de bicarbonato de sódio

½ colher de sobremesa de canela em pó

½ colher de sobremesa de fermento em pó sem glúten

Creme cheesecake:

1 gema

200 g de queijo creme

100 g de açúcar mascavado fino

1 colher de sopa de amido de milho

1 colher de sobremesa de essência de baunilha biológica

Procedimento:

Creme cheesecake: bater o queijo creme com o açúcar. Juntar os restantes ingredientes e bater até obter um creme uniforme.

Bolo: pré-aquecer o forno a 175° C. Untar um tabuleiro com manteiga e forrar com papel vegetal também untado, deixar de fora duas bordas maiores de papel para ajudar depois a desenformar.

Bater os ovos com o açúcar mascavado e a manteiga. Juntar a cenoura e a canela. Envolver a farinha, o fermento e o bicarbonato. Espalhar 2⁄3 da massa de bolo no tabuleiro. Barrar o creme cheesecake por cima. Colocar por cima a massa de bolo restante. Levar ao forno durante 30 minutos. Deixar arrefecer, retirar do tabuleiro e cortar aos quadrados.

Doce e (Mais) Saudável - As receitas saudáveis preferidas de uma gulosa assumida Autor: Mafalda Agante

Editor: Oficina do Livro, 144 págs., 16,50€

