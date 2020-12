Wesley So vence Carlsen na final do Skilling Open

O norte-americano Wesley So impôs-se ao campeão mundial, Magnus Carlsen, na final do Skilling Open, o torneio de abertura do Grand Chess Tour online. Foi um amargo presente para Carlsen, no dia em que festejava o seu 30.º aniversário, mas foi uma final memorável.

Disputada à melhor de dois matches de quatro partidas de 15 minutos cada, nos seis primeiros duelos assistiu-se a seis partidas decisivas, sempre com So a recuperar da desvantagem, e só nas duas últimas do segundo encontro se manteve o equilíbrio, com o empate registado a forçar o desempate das partidas-relâmpago.

Com apenas duas partidas de três minutos de reflexão para a decisão final, uma má decisão na abertura colocou o norueguês em dificuldades e Wesley já não permitiu a recuperação. Pela primeira vez em vantagem, e necessitando apenas de um empate para garantir o título, Wesley optou por uma abordagem conservadora, tentando simplificar a posição.

Mas essa estratégia quase permitia nova igualdade, com Carlsen a obter uma larga vantagem, mas que aos poucos, com pequenas imprecisões, se foi desvanecendo. Apenas com os reis sobre o tabuleiro, o desejado empate era alcançado e Wesley So vencia o primeiro dos dez eventos que constituem o Grand Chess Tour desta época.

Recorde-se que os oito jogadores apurados para os quartos-de-final, Hikaru Nakamura, Ian Nepomniatchi, Levon Aronian, Teimour Radjabov, Maxime Lagrave e Anish Giri, bem como os dois finalistas, estão directamente apurados para a segunda prova do Tour, tendo o jovem Alireza Firouza, de 17 anos, ficado com a fava, ao terminar na nona posição, entre os 16 participantes, ainda que com os mesmos pontos do sexto.