Pedro Sousa e Gastão Elias seguem em frente na Maia

Dos quatro tenistas portugueses nesta terça-feira em acção no Maia Open, apenas dois seguiram para a segunda ronda do torneio do Challenger Tour. E foram os dois mais velhos e experientes, Pedro Sousa e Gastão Elias, a terem sucesso e a marcarem duelo para a próxima quinta-feira. Em Outubro, defrontaram-se na primeira eliminatória do Lisboa Belém Open, com Sousa a vencer em três sets, num encontro em que ambos jogaram abaixo do seu melhor nível.

“Provavelmente vai ser horrível também. Vai haver nervos, stress... Considero-o como favorito, está a jogar para entrar no quadro principal do Open da Austrália e está muito mais rodado ultimamente do que eu nestes patamares”, adiantou Elias (429.º), que não pisava o Complexo de Ténis da Maia desde os tempos de juvenil. Frente ao russo Pavel Kotov (271.º), o tenista de 30 anos dominou o set inicial, mas, no segundo, teve de trabalhar mais para ultrapassar os dois breaks cedidos e vencer, por 6-2, 7-5 – foi o primeiro encontro desde Fevereiro de 2019 que rendeu a Elias sete (ou mais) pontos para o ranking ATP.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Antes, Sousa (113.º) derrotou o qualifier francês Maxime Hamou (365.º), com um duplo 6-2. O tenista de 31 anos é o mais cotado do challenger, já que o cabeça de série n.º1, o espanhol Pedro Martinez (85.º), foi afastado pelo italiano Andrea Arnaboldi (276.º): 6-1, 6-2.

Eliminados foram também João Domingues e Gonçalo Oliveira. Domingues (176.º) perdeu com o oitavo cabeça-de-série, o espanhol Carlos Taberner (152.º), por 6-3, 6-2. Oliveira (287.º) perdeu com o turco Altug Celikbilek (318.º), mas dispôs de um break-point a 5-5 do set decisivo, antes de ceder ao fim de duas horas e 17 minutos: 2-6, 7-5 e 7-6 (7/3).

O último elemento da armada portuguesa presente no quadro principal do Maia Open, Frederico Silva, estreia-se esta quarta-feira, três dias depois de ter disputado, pela primeira vez, uma final do Challenger Tour, no Brasil. Não antes das 14 horas, o tenista das Caldas da Rainha, actual 183.º no ranking, vai defrontar o francês Hugo Grenier (255.º).