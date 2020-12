Luís Castro volta a abater o Real Madrid

Nem na Liga dos Campeões serve como porto de abrigo para o Real Madrid. Depois da derrota na liga espanhola com o Alavés, os “merengues” foram nesta terça-feira derrotados no Estádio Olímpico de Kiev pelo Shakhtar Donetsk por 2-0 em jogo da quinta jornada do Grupo B. Foi a segunda vez que a formação orientada pelo português Luís Castro derrotou o Real nesta fase de grupos, uma vitória que relançou o Shakhtar na luta pelo apuramento para os oitavos-de-final.

Os ucranianos somam agora sete pontos, os mesmos que o Real, mas com vantagem no confronto directo, enquanto o líder continua a ser o Borussia Moenchengladbach, que joga nesta jornada em casa com o Inter de Milão. Depois de duas goleadas sofridas frente ao Borussia com um “score” total de 10-0, o Shakthar precisava de alguma coisa para não “morrer” nesta Champions e foi o que fez em Kiev, com neve e temperaturas negativas, enfrentando agora a derradeira jornada (joga em Milão, frente ao Inter) a controlar o seu futuro na Champions.

Após uma primeira parte em que as melhores oportunidades foram da equipa de Zidane, ambas por Asensio (bola ao poste aos 4’ e grande defesa de Trubin aos 30’) e em que os ucranianos tiveram de mudar de ponta-de-lança aos 25’ (saiu Júnior Moraes lesionado, entrou Dentinho), o Shakthar nunca se descontrolou e foi letal a aproveitar uma autêntica oferta da defesa “blanca”.

O primeiro golo do jogo aconteceu aos 56’. Após uma boa jogada do ataque dos ucranianos, Mendy desfez a jogada para o lado errado e, antes que algum defesa “merengue” reagisse, já Dentinho estava com a bola no pé para fazer o 1-0.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sem conseguir transformar o seu domínio territorial em golos, o Real acabaria por sofrer mais um golo aos 83’. Contra-ataque perfeito dos ucranianos e Solomon fica com espaço à entrada da área para um remate sem quaisquer hipóteses para Courtois, confirmando o segundo triunfo sobre os “merengues”, depois de terem ganhou por 2-3 em Outubro passado.

Estava selada a derrota do Real no mesmo estádio onde conquistara o seu 13.º título europeu numa final frente ao Liverpool, um jogo que marcaria também a despedida de Cristiano Ronaldo e de Zidane do Real Madrid após um ciclo de muitos títulos.

No outro dos jogos de final de tarde, o Red Bull Salzburgo conseguiu a sua primeira vitória no Grupo A. O campeão austríaco triunfou por 1-3 em Moscovo sobre o Lokomotiv (que teve Éder no “onze") e subiu ao terceiro lugar do agrupamento, agora com quatro pontos, ainda sonhando com um lugar nos “oitavos”. As contas do grupo no que diz respeito ao apuramento podem já ficar decididas nesta terça-feira, caso o Atlético Madrid vença o já apurado Bayern Munique no Wanda Metropolitano.