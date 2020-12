Lewis Hamilton está infectado com covid-19 e falha próxima corrida de F1

O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) está infectado com o novo coronavírus e não vai participar no Grande Prémio do Bahrein de Fórmula 1, no próximo fim-de-semana.

Lewis Hamilton “acordou na segunda-feira de manhã com sintomas ligeiros e foi informado ao mesmo tempo que um dos seus contactos antes de chegar ao Bahrein tinha dado positivo”, informou a Mercedes, num comunicado citado pela agência France-Presse.

“Assim, Lewis fez um teste que deu positivo. Isto foi, entretanto, confirmado por outro teste”, acrescentou a equipa do campeão mundial de F1. “Por favor, cuidem-se”

Em reacção à notícia, Hamilton diz-se “devastado por não poder correr”. “Mas a prioridade é seguir os protocolos e proteger os outros. Tenho muita sorte por me sentir bem, apenas com sintomas ligeiros. Por favor, cuidem-se. Nunca é demais ter cuidado”, acrescentou, numa publicação no Instagram.

Há dois dias, Hamilton, 35 anos, venceu a 15.ª e antepenúltima prova do Campeonato do Mundo de 2020, também na pista de Sakhir, que receberá, no Bahrein, duas provas consecutivas.

O inglês já tem, neste momento, o título mundial assegurado, pela que a ausência do britânico na próxima corrida não tem implicações relevantes na classificação do campeonato.

A corrida deste domingo será a primeira que Hamilton falhará desde a estreia no Mundial, em 2007.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para o lugar do britânico ainda não há “fumo branco”. A equipa deverá anunciar o substituto de Hamilton em breve, havendo, segundo a BBC, duas possibilidades em estudo: o piloto de testes da Mercedes, o belga Stoffel Vandoorne, ou o britânico George Russell, apontado como futuro piloto da equipa.

Este segundo cenário, mais improvável, implicaria um acordo com a Williams para a cedência temporária de Russell, já que o jovem de 22 anos ainda tem contrato com a Williams.