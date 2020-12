Golo de João Félix não chegou para apurar o Atlético

Depois de uma época de adaptação, João Félix esta a ser decisivo mais vezes para o Atlético Madrid mas o golo que marcou não foi suficiente para qualificar os “colchoneros” na Liga dos Campeões. O golo do internacional português deixou o Atlético em vantagem durante mais de uma hora, mas o Bayern Munique conseguiu garantir um empate (1-1) no Wanda Metropolitano em jogo da quinta jornada do Grupo B. O actual campeão europeu já estava qualificado em primeiro (13 pontos), enquanto o Atlético (seis pontos) vai ter de lutar por um lugar nos oitavos-de-final na Áustria, frente ao Red Bull Salzburgo (quatro pontos), que reentrou nas contas da qualificação com uma vitória em Moscovo (1-3) sobre o Lokomotiv.

A equipa de Simeone colocou-se em vantagem aos 26’. Marcos Llorente fez o cruzamento e João Félix marcou, naquele que foi o seu terceiro golo na Champions (já tinha marcado dois no triunfo por 3-2 sobre o Salzburgo) e o seu oitavo da época, mas os bávaros conseguiram chegar ao empate já perto do fim, aos 86’. O ex-FC Porto Felipe derrubou Thomas Muller na área do Atlético e, na conversão do castigo, o internacional alemão fez o empate e segurou a invencibilidade do campeão europeu nesta fase de grupos.

Ainda mais complicadas estão as contas no Grupo B, onde todas as equipas podem ainda chegar aos “oitavos” depois dos jogos desta quinta jornada. Na Alemanha, o Borussia Moenchegladbach sofreu a sua primeira derrota desta fase de grupos, ao perder com o Inter de Milão por 2-3. O belga Romelu Lukaku foi o grande herói da noite, ao marcar dois dos três golos dos “nerazzurri”, que conseguiram a sua primeira vitória e chegaram aos cinco pontos, apenas menos três que o Borussia, líder do grupo. Pelo meio, estão Shakthar Donetsk e Real Madrid, ambos com sete pontos, depois do triunfo por 2-0 para a equipa de Luís Castro.

No outro jogo do Grupo C, André Villas-Boas finalmente conseguiu pontuar nesta Champions, com um triunfo do seu Marselha por 2-1 frente ao Olympiacos de Pedro Martins. Camara ainda colocou a equipa grega (que teve Ruben Semedo e José Sá no “onze”) na frente aos 33’, mas dois penáltis convertidos por Payet deram os primeiros pontos ao Marselha. Já não chegam para a Liga dos Campeões, mas ainda dão para lutar pela vaga na Liga Europa com o Olympiacos.

Para além de FC Porto e Manchester City C, o outro qualificado da noite foi o Liverpool, que recebeu e venceu o Ajax por 1-0. Em Anfield, um golo do jovem Curtis Jones aos 58’ (com grande ajuda do guarda-redes do Ajax Onana) foi o suficiente para apurar a equipa de Diogo Jota como primeiro no Grupo D. A outra vaga será discutida entre o Ajax e a Atalanta, que marcou passo na Dinamarca com um empate (1-1) frente ao Middtjylland.