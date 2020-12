Anthony Lopes entre os portugueses nomeados para equipa do ano da UEFA

São quatro os portugueses nomeados para a equipa do ano da UEFA. O organismo que rege o futebol europeu divulgou nesta terça-feira a lista de 50 pré-seleccionados e, entre eles, contam-se os estreantes João Félix e Anthony Lopes.

O guarda-redes do Lyon é uma das surpresas desta lista alargada, concorrendo para a vaga na baliza com Manuel Neuer, Jan Oblak, Alisson e Keylor Navas.

Também para João Félix, que cumpre a segunda temporada ao serviço do Atlético de Madrid, esta nomeação é uma novidade, enfrentando forte concorrência para a posição de avançado. Um desses rivais é o compatriota e habitué destas andanças Cristiano Ronaldo.

O avançado da Juventus está pela 17.ª vez entre os nomeados e tenta a 15.ª presença (14.ª consecutiva) na equipa do ano.

Entre os médios seleccionados, o único representante nacional é Bruno Fernandes, que se mudou em Janeiro do Sporting para o Manchester United, tendo desde então convencido adeptos e equipa técnica em Old Trafford.

O Bayern Munique, campeão europeu, é a equipa mais representada na lista, com 10 dos 50 nomeados, seguido de Liverpool e Paris Saint-Germain, ambos com oito. A Alemanha é o país com mais jogadores indicados: oito.

Este lote de 50 jogadores foi seleccionado por uma equipa da UEFA, ficando agora a decisão final sobre o “onze” escolhido ao critério dos adeptos, que poderão fazer a votação no site do organismo.