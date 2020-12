São Pedro de Rio Seco, o princípio de Eduardo Lourenço

Fim de Outono na aldeia e nem um som, por enquanto. Um burro pasta, preso a uma corda longa que lhe dá a ilusão de liberdade. Está perto dos cruzeiros de pedra. Em contraluz, são três cruzes negras desenhadas num céu a anunciar chuva. Nas hortas à volta, as couves portuguesas têm o tamanho de arbustos; no caule grosso, as marcas das folhas que se vão retirando desde a parte de baixo, para o caldo verde, para a sopa, fixam-nas cada vez mais à terra, contra os ventos. Não há ninguém, e o cinzento da pedra torna o frio ainda mais áspero.

